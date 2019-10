Aracely Arámbula recuerda su éxito en “Soñadoras” junto a famoso actor

Actualmente se sabe que la mexicana ya no es talento exclusivo de Telemundo, razón por la cual hay mucha expectación sobre su nueva aventura en las telenovelas

Aracely Arámbula protagonizó la telenovela juvenil “Soñadoras” en 1998 junto a las estrellas del momento Michelle Vieth, Laisha Wilkins, Angélica Vale e Irán del Castillo, entre otros. El elenco también contó con el primer actor José Carlos Ruiz, como villano y padre de “La Chule” en dicha historia. Y hace unas horas padre e hija en la ficción se volvieron a encontrar.

“Miren que belleza me encontré ayer 😱 !!!! A mi Apacito bello !!!!!!!!! No saben que felicidad me dio verlo 🤭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💃🎵✨ay que Alegría encontrase con gente tan amada 🙏🏻✨🎊 disfrutamos de #Chicago el musical espectacular no se lo@pueden perder ! un gusto verlos @amarantaruizoficial y a tu mami y tu padre hermoso 🙏🏻✨🍀🎵🎊 abrazos 😘y hasta pronto”, escribió Aracely en Instagram, junto a una entrañable imagen.

Horas antes la actriz también promocionaba su papel como La Doña, en otro éxito de Telemundo. La cual pronto regresará con su segunda temporada.

Actualmente se sabe que la mexicana ya no es talento exclusivo de Telemundo, razón por la cual hay mucha expectación sobre su nueva aventura en las telenovelas