Una pareja de Nueva York gana un gran premio de Mega Millions

Ellos desafiaron las probabilidades de 1 en 12,670,000... y ganaron la lotería de Mega Millions

Robert y Elaine McEnroe, de Painted Post, en el condado de Steuben en Nueva York, son los ganadores más recientes del segundo premio de la lotería Mega Millions de $1,000,000 de dólares. Su boleto tenía los primeros cinco números del sorteo del 27 de agosto.

Robert es un cliente habitual de la tienda donde compró su boleto. “He estado yendo allí durante años”, explicó a los funcionarios de la Lotería de Nueva York. “Cuando me di cuenta de que tenía el boleto ganador, no me pareció cierto”.

Al darse cuenta de su buena fortuna, guardó el boleto de lotería para no extraviarlo. “Puse el boleto en un cajón de la cómoda para no perderlo”.

Los números ganadores de la lotería Mega Millions para el sorteo del 27 de agosto fueron 08-12-23-39-43 y el Mega Ball 06.

Los McEnroe optaron por dividir su pago único, y cada uno recibirá un cheque neto por un total de $335,900 dólares después de las retenciones requeridas.

“Usaremos las ganancias para pagar algunas facturas y disfrutar de la seguridad financiera”, dijo. “También planeamos viajar con la familia”.

El boleto ganador de Mega Millions fue comprado en el Dandy Mini Mart en South Hamilton Street, en Painted Post.

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí