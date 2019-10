Shakira presume su faceta de “mamá soccer”

View this post on Instagram

EXCLUSIVE! Watch Shak's stunning performance of La La La / Waka Waka from #ShakiraFilm (in cinemas worldwide, Nov 13). See the full video at the #LinkInBio. EXCLUSIVA! No se pierdan este espectacular video de La La La / Waka Waka del #ShakiraFilm (en cines el 13 de Noviembre). En la bio encontrarán el video entero! ShakHQ