Tres muertos por choque en sentido contrario en Riverside

Tres personas fallecieron por un choque múltiple ocasionado por un hombre que conducía en sentido contrario la madrugada de este jueves 12 de noviembre en la Autopista 91, en Riverside.

En sus reportes de incidentes de tráfico, la Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que el percance ocurrió poco después de las 2:00 a.m. en el carril oeste de la Autopista 91, cerca de 14th Street, en el que estuvieron involucrados tres vehículos: un camión, una camioneta SUV y un automóvil sedán, sin que se sepa con certeza cuál era el que viajaba en sentido contrario.

De acuerdo con la CHP, se recibieron informes momentos antes del accidente en el que reportaron que un conductor que circulaba en la autopista en sentido contrario estaba zigzagueando entre los vehículos a gran velocidad.

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Después del percance, los servicios de emergencia que acudieron al lugar encontraron los tres vehículos involucrados completamente destrozados, con escombros esparcidos sobre la carretera.

En dos de los vehículos accidentados encontraron a tres personas que habían fallecido.

Un video grabado en el lugar mostró que el automóvil sedán terminó volcado tras el impacto. Tanto el camión como la camioneta SUV sufrieron daños considerables en la parte delantera.

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La Patrulla de Caminos de California no ha informado la identidad de las tres personas que fallecieron en el accidente, y se reportó que una cuarta persona fue trasladada a un hospital sin que se tengan detalles de sus lesiones o su condición de salud.

Una mujer que vive cerca del lugar donde ocurrió el accidente declaró en entrevista con la cadena KTLA que la colisión fue tan violenta que causó un fuerte estruendo que la despertó.

“Solo escuché un estruendo, me levanté de un salto y corrí a la ventana de mi habitación. Vi un atasco de tráfico, ambulancias, camiones de bomberos, de todo. Es muy triste, y solo rezo por las familias”, dijo la vecina, que se identificó como Tammy.

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La CHP emitió una alerta de tráfico (SigAlert) para el cierre de todos los carriles en dirección oeste, la cual permaneció vigente durante más de seis horas, lo que causó atascos en el tráfico matutino.

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