Hispano de 25 años fallece en accidente laboral en Orange

Un hispano de 25 años, empleado del Departamento de Parques del Condado de Orange (OC Parks), falleció el fin de semana en un accidente vehicular en Trabuco Canyon, incidente que fue descrito como un “trágico accidente laboral“.

Luis Alberto Casas, residente de Garden Grove, sufrió el percance poco antes de la 1:20 p.m. del 29 de agosto, en el 30892 de Trabuco Canyon Road, en el O’Neill Regional Park, según informaron la Patrulla de Caminos de California (CHP) y el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

No se tienen detalles sobre el accidente, sobre todo si había alguna otra persona más en el vehículo en el momento en que rodó entre 200 y 300 pies (60 y 90 metros) por un terraplén.

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Fue necesaria la intervención de un equipo de rescate aéreo para recuperar el cuerpo del trabajador hispano.

Las autoridades no han aclarado si Luis Alberto Casas se encontraba de servicio en el momento en que ocurrió el accidente o si conducía un vehículo del Departamento de Parques del Condado de Orange.

“OC Parks lamenta la pérdida de Luis Casas, de 25 años, trabajador de mantenimiento de parques con contrato temporal, quien falleció en un accidente de vuelco el sábado 29 de agosto mientras trabajaba en el O’Neill Regional Park“, dijo la oficial de información pública de OC Parks, Danielle Kennedy.

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Se informó que OC Parks estaba colaborando con las autoridades locales y la Patrulla de Caminos de California, que está a cargo de la investigación del accidente.

OC Parks también brindaba apoyo emocional al personal de la agencia, afectado por el accidente en el que murió el trabajador hispano.

“Luis contribuyó enormemente al cuidado y mantenimiento del O’Neill Regional Park, y su pérdida se siente en todo el sistema de parques del condado de Orange. Pedimos al público que tenga presente a la familia, amigos y compañeros de Luis en estos momentos difíciles”, añadió OC Parks.

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Se creó una página de GoFundMe, organizada en nombre de la familia, para ayudar con los gastos de los servicios funerarios del empleado hispano.

A Luis Alberto Casas le sobreviven su madre, su padre y tres hermanos menores.

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