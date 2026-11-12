Los vuelos de Marco Rubio para ver a su hijo cuestan $1.2 millones a los contribuyentes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha utilizado aviones del Gobierno en al menos 23 viajes a Gainesville, Florida, para asistir a partidos de fútbol americano de la Universidad de Florida, donde juega su hijo Anthony. El costo estimado para los contribuyentes supera los 1.2 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de The Washington Post.

El informe vuelve a poner bajo escrutinio el uso de aeronaves oficiales por parte de altos funcionarios de la administración de Donald Trump, especialmente cuando sus desplazamientos incluyen actividades personales.

Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Rubio ha viajado a Gainesville para asistir al menos a 10 encuentros de los Florida Gators. Su hijo juega como corredor en el equipo universitario, aunque no cuenta con una beca deportiva. Durante este otoño, el funcionario ha acudido al menos a cinco partidos.

Los vuelos personales superan los $770,000

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estado al periódico, 15 de los viajes de Rubio fueron clasificados como exclusivamente personales. El costo estimado de esos desplazamientos asciende a 770,600 dólares.

Otros siete viajes combinaron actividades personales y oficiales y representaron alrededor de 443,900 dólares adicionales. Las cifras fueron calculadas por el medio con base en las tarifas por hora que establece el Departamento de Defensa para el uso de estas aeronaves.

Rubio viajó principalmente en aviones Gulfstream C-37A y C-37B, cuyo uso se factura a otras agencias federales a unos 9,100 dólares por hora. En tres ocasiones utilizó un Boeing C-32A, cuyo costo ronda los 18,600 dólares por hora.

Rubio no revela cuánto ha reembolsado

El secretario de Estado tiene restricciones de seguridad que le impiden utilizar vuelos comerciales y lo obligan a trasladarse en aeronaves gubernamentales, incluso cuando realiza viajes personales. Sin embargo, las reglas establecen que debe reembolsar únicamente el equivalente a un boleto de avión en clase económica, no el costo real del vuelo oficial.

El periódico calculó que los pasajes comerciales de ida y vuelta entre Washington y Gainesville durante días de partido costaban, en promedio, 820 dólares. Con esa tarifa, los reembolsos de Rubio rondarían los 18,000 dólares.

Ni el funcionario ni el Departamento de Estado revelaron cuánto dinero ha devuelto al Gobierno.

Rubio defendió sus desplazamientos y dijo al periódico que seguirá intentando asistir a los acontecimientos importantes para él y su familia. Por su parte, el subsecretario de Estado Dylan Johnson argumentó que el uso de estos aviones permite garantizar la continuidad de las operaciones y el acceso a comunicaciones seguras.

El antecedente que vuelve a ponerlo bajo presión

El caso también revive las críticas que Rubio lanzó durante la administración de Joe Biden contra el uso de aeronaves oficiales por parte del entonces secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

En diciembre de 2022, Rubio solicitó una revisión de esos desplazamientos y sostuvo que los contribuyentes merecían garantías de que sus impuestos no se desperdiciaran. En diciembre de 2023, el inspector general del Departamento de Transporte concluyó que Buttigieg había cumplido las normas federales. Sus viajes en aviones oficiales sumaron cerca de 59,000 dólares.

Rubio no es el único funcionario de la administración Trump bajo escrutinio por el uso de recursos oficiales para actividades familiares. En julio, ABC News informó sobre la polémica por un helicóptero militar que el vicepresidente JD Vance habría solicitado para llevar a su hijo a una clase de golf. El vuelo terminó cancelado por el mal tiempo.

La investigación del Washington Post no afirma que Rubio haya violado las reglas, pero sí pone en duda la transparencia y el costo público de sus viajes personales.

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