Trump siembra dudas sobre JD Vance y su posible candidatura republicana para 2028

Donald Trump evitó despejar las dudas sobre el futuro de su vicepresidente, JD Vance, y dejó en el aire la posibilidad de que sea el candidato republicano para las elecciones de 2028. Sus declaraciones en la Casa Blanca reavivaron las especulaciones sobre quién buscará sucederlo.

“Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé”, respondió cuando le preguntaron si había hablado con Vance sobre una eventual candidatura.

La respuesta contrasta con señales que Trump había enviado meses atrás. En agosto, The Washington Post informó que el presidente dijo en privado a un grupo de donantes: “Al final, tenemos que elegir a JD”, una frase que apuntaba a su disposición a respaldar al vicepresidente. Sin embargo, también ha alimentado públicamente la competencia entre Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambos figuran entre los principales nombres que podrían disputar la nominación republicana, aunque ninguno ha anunciado su candidatura. Rubio, quien compitió por la nominación en 2016, ha elogiado a Vance como una opción sólida. En febrero, Reuters reportó que no había descartado contender, pero tampoco confirmó sus planes.

Vance dijo en junio que hablaría con su esposa, Usha, sobre el futuro de la familia después de las elecciones de medio mandato. También expresó que esperaba contar con el apoyo de Trump si decidía competir.

El escenario cambió tras los comicios del martes, en los que los demócratas lograron avances y recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Donald Trump no puede buscar un tercer mandato presidencial, por lo que la disputa por el liderazgo republicano de 2028 comienza a tomar forma, aunque todavía no hay candidaturas oficiales.

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