Trump enfría pelea por su sucesión en 2028 y frena las ambiciones de JD Vance; mantiene a Rubio en la carrera republicana

El presidente Trump volvió a colocar al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, entre los posibles aspirantes republicanos a la Casa Blanca en 2028, pero evitó revelar a quién respaldará para competir por la Presidencia cuando termine su mandato.

Durante una conversación con periodistas de Fox News este domingo 25 de octubre, el mandatario aseguró que tiene una idea sobre quién podría sucederlo, aunque consideró prematuro anunciar una decisión. “Podría decirles quién creo que será, pero es un poco pronto”, respondió Trump al ser consultado sobre la contienda presidencial. Después mencionó a sus dos principales colaboradores: “Tenemos grandes nombres. Tenemos a JD, Marco y muchos otros. Contamos con un gran grupo de candidatos”.

Las declaraciones mantienen abierta la competencia entre Vance, de 42 años, y Rubio, de origen cubanoamericano, en un Partido Republicano que ha adoptado buena parte de la agenda política del actual mandatario. Por ahora, ninguno ha anunciado formalmente una candidatura presidencial. Sin embargo, Vance aparece como el aspirante mejor posicionado en las mediciones de preferencias republicanas, mientras Rubio ha ganado visibilidad internacional desde que asumió la dirección del Departamento de Estado.

"Who runs in 2028?"@POTUS: "I could tell you who I think, but it's a little bit early."



"What are some names that you've heard?"@POTUS: "We have great names ? you have @JDVance, @marcorubio, and many others. We have a great bench; they have no bench." pic.twitter.com/yK5hcHVN6R — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2026

Vance aventaja a Rubio, pero espera el aval presidencial

El vicepresidente ha evitado comprometerse públicamente con una campaña mientras concentra sus esfuerzos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso. No obstante, Vance ha expresado confianza en que Trump lo apoyaría si decide competir. En una entrevista con la plataforma 2Way, afirmó: “Creo que, si me presento, el presidente me respaldará”, aunque reconoció que todavía no había hablado directamente con él sobre sus aspiraciones.

Un día después, el mandatario enfrió esas expectativas ante los periodistas en el Despacho Oval. “No me ha hablado de ello. Es irrelevante. Todavía es muy pronto, tenemos que superar las elecciones de medio mandato y veremos cómo va”, dijo. De acuerdo con el agregador de encuestas RealClearPolitics, Vance registra 39.1% de las preferencias republicanas para suceder a Trump, frente a 23.8% de Rubio.

El respaldo presidencial podría resultar determinante para movilizar al movimiento MAGA, aunque el investigador especializado en la Vicepresidencia estadounidense Joel Goldstein considera probable que Trump retrase su decisión para evitar compartir protagonismo durante la última etapa de su mandato.

Goldstein también señala que un resultado desfavorable para los republicanos en las legislativas no necesariamente impediría que Vance buscara la nominación.

Trump says “No” when asked if he sees JD Vance as his successor.



But didn’t Trump hear that Yoram Hazony dragged the Woke Right to Jerusalem to anoint Vance as Trump’s heir on October 7? Does Trump not recognise?and defer to the authority of?America’s new postliberal overlords? https://t.co/sL550GoiF4 pic.twitter.com/LCLv1EgRVe — Saul Sadka (@Saul_Sadka) October 21, 2026

Rubio conserva opciones y Trump mantiene el suspenso

Rubio cuenta con experiencia en elecciones presidenciales. En 2016 disputó la nominación republicana contra Trump y, aunque perdió aquella contienda, su actual posición en el gobierno lo mantiene entre los posibles aspirantes para 2028. En septiembre, el secretario de Estado afirmó que sus responsabilidades gubernamentales no le permitían preparar una campaña. También manifestó disposición a respaldar a Vance si el vicepresidente decidiera competir.

La posibilidad de que ambos integren una misma fórmula electoral ha circulado desde principios de año. En febrero, Axios informó que Trump había preguntado a sus asesores cuál de los dos preferían para representar al movimiento MAGA. En mayo, durante una cena en la Casa Blanca, el presidente describió una eventual candidatura conjunta como un “equipo de ensueño”.

Fox News también informó en agosto que Trump había planteado ante donantes la necesidad de elegir a Vance, aunque las conversaciones no representaban una decisión definitiva. Otros republicanos mencionados como posibles aspirantes son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador Ted Cruz.

Trump también comentó sobre los demócratas Kamala Harris y Gavin Newsom. Respecto a la exvicepresidenta, afirmó: “Creo que Kamala está liderando ahora mismo, lo cual es bastante sorprendente, pero está bien”, sin identificar una encuesta que respaldara esa apreciación.

La elección presidencial está prevista para el 7 de noviembre de 2028. La Vigésima Segunda Enmienda de la Constitución impide a Trump ser elegido para un tercer mandato presidencial, por lo que la disputa por su sucesión podría definir el futuro liderazgo republicano.

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