Marco Rubio ratifica el rumbo duro de la política exterior de Trump, pese a derrota electoral republicana

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que el presidente Donald Trump no modificará su estrategia internacional pese al revés electoral que sufrió el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso.

Durante una visita a París para participar en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7), Rubio sostuvo que las decisiones sobre política exterior seguirán dependiendo principalmente del mandatario, aunque reconoció que el Poder Legislativo conserva facultades para intervenir mediante el financiamiento y la supervisión de las acciones gubernamentales. “El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, particularmente en lo que financia y en su función de supervisión, pero el factor número uno para determinar la política exterior siempre ha sido y seguirá siendo el presidente”, declaró ante periodistas.

Las declaraciones representan el primer posicionamiento importante del jefe de la diplomacia estadounidense fuera del país después de la derrota republicana, interpretada como un rechazo ciudadano a distintas decisiones de la administración Trump, entre ellas la guerra contra Irán. Rubio insistió en que el mandatario mantiene su intención de buscar soluciones para los conflictos internacionales, pero sin abandonar el principio de “Estados Unidos primero”, una orientación que ha generado diferencias con varios de sus principales aliados.

La reunión del G7, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, evidenció las discrepancias sobre Ucrania, Irán y la Corte Penal Internacional (CPI).

? NOW: Sec. Marco Rubio just fired back perfectly at anyone suggesting Democrats' midterm win will change his America first foreign policy



"I just don't know why that's RELEVANT. I mean, the foreign policy will be what it is…it is the ADMINISTRATION and the executive branch? pic.twitter.com/hlxNtshcrx — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 9, 2026

Rubio mantiene diferencias con aliados sobre Irán, Ucrania y la CPI

Uno de los asuntos más delicados fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Rubio evitó anticipar los resultados de las conversaciones previstas en Abu Dabi entre representantes de Moscú, Kiev y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero defendió que Washington continúe intentando alcanzar un acuerdo.

“Si no lo intentas, tus posibilidades de éxito son nulas, así que vamos a seguir intentándolo”, afirmó. En paralelo, el funcionario reconoció que las garantías de seguridad para Ucrania y Europa forman parte de las principales preocupaciones de los aliados. El ministro alemán Johann Wadephul advirtió que Europa debe participar en cualquier negociación, mientras que el francés Jean-Noël Barrot sostuvo que el primer paso debe ser terminar la guerra.

Respecto a Irán, Rubio reconoció que las negociaciones diplomáticas no han producido avances importantes y calificó algunas exigencias iraníes como “inaceptables”, “escandalosas” y poco realistas. El conflicto también mantiene preocupación internacional por sus efectos sobre los precios de los combustibles y las rutas marítimas estratégicas.

Otro punto de fricción fue la Corte Penal Internacional. Rubio reiteró que Washington rechaza la jurisdicción del organismo sobre militares estadounidenses y defendió las sanciones impuestas por la administración Trump contra la institución y algunos de sus integrantes.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, respondió que el mundo necesita más rendición de cuentas ante los crímenes de guerra, no menos.

SECRETARY RUBIO on VENEZUELAN ELECTIONS: We're on pace, if things continue on schedule, to have new Supreme Court magistrates in place by the middle of next month, in December. Subsequent to that, very quickly thereafter, will be the creation of the new electoral council. These? pic.twitter.com/yLLF3UqNfJ — Department of State (@StateDept) November 9, 2026

Rubio también aborda Venezuela y respalda presencia de Machado

En otro frente diplomático, Rubio calificó de “muy bueno” que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado permanezca en Venezuela desde su regreso el 25 de octubre, sin haber sido arrestada. El secretario de Estado destacó que Machado y otros integrantes de la oposición han podido ofrecer conferencias de prensa y mantener acceso a internet.

También recordó que la hoja de ruta impulsada por Washington contempla renovar la Corte Suprema venezolana a mediados de diciembre y posteriormente establecer un nuevo consejo electoral. Según ese planteamiento, Delcy Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia para abrir un periodo de seis meses rumbo a nuevas elecciones.

Rubio señaló que todavía falta resolver cómo podrán votar los más de siete millones de venezolanos que viven fuera de su país, incluidos quienes residen en Estados Unidos.

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