Demócratas exigen respuestas a Kash Patel por viaje VIP de snorkel en Hawái

El director del FBI, Kash Patel, enfrenta nuevas críticas después de que senadores demócratas solicitaran explicaciones sobre presuntos viajes personales realizados con recursos gubernamentales, incluidos recorridos VIP y eventos privados durante visitas oficiales.

La presión fue encabezada por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, junto con las senadoras Mazie Hirono y Dick Durbin, quienes enviaron una carta formal a Patel para exigir detalles sobre sus desplazamientos desde que asumió el cargo.

Según reportó Associated Press, uno de los episodios bajo revisión ocurrió durante un viaje a Hawái, donde Patel participó en una actividad VIP de snorkel cerca del USS Arizona, el acorazado hundido durante el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.

Viajes, conciertos y seguridad privada

Los legisladores señalaron que el acceso a esa zona suele estar restringido al público y reservado para ceremonias militares solemnes. Más de mil marineros murieron en el ataque a Pearl Harbor, por lo que el uso recreativo del sitio generó molestia entre algunos funcionarios y veteranos.

La controversia aumentó luego de reportes de The New York Times que indican que Patel y su pareja, la cantante Alexis Wilkins, utilizaron un avión Gulfstream V del FBI para asistir a un concierto del cantante country George Strait en Filadelfia desde una suite privada.

Además, el diario informó que agentes del FBI y equipos tácticos SWAT habrían sido asignados para brindar seguridad a Wilkins durante viajes personales, con un costo cercano al millón de dólares anuales.

Demócratas piden investigación formal

En su carta, los senadores acusaron a Patel de aprovechar privilegios gubernamentales para “cultivar su marca personal” mientras las operaciones del FBI enfrentan presiones presupuestarias y desafíos de seguridad.

“Desde su confirmación han surgido múltiples informes sobre el uso de su cargo para obtener acceso VIP y realizar extensos viajes personales”, escribieron los legisladores.

También solicitaron al inspector general interino del Departamento de Justicia, Sean O’Neill, abrir una investigación sobre el presunto mal uso de recursos federales.

Patel, quien anteriormente criticó públicamente a otros funcionarios por utilizar aeronaves gubernamentales en viajes privados, no ha respondido directamente a las acusaciones.

Hasta el momento, el FBI tampoco ha emitido comentarios oficiales sobre las cartas enviadas por los senadores.

Sigue leyendo: