RFK Jr. y Rand Paul desatan críticas por vuelos de hasta $17,827 pagados con fondos públicos

El uso de recursos públicos para viajes de funcionarios vuelve a generar cuestionamientos en Washington. Esta vez, los señalados son Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, y el senador republicano Rand Paul, dos figuras que han quedado bajo la lupa por distintos gastos de transporte.

De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, Kennedy tuvo acceso a aviones militares para algunos de sus desplazamientos por el país, incluso durante actividades relacionadas con la promoción de candidatos republicanos de cara a las elecciones intermedias.

Uno de los viajes ocurrió el 17 de agosto, cuando un avión Gulfstream operado por la Fuerza Aérea salió del área de Washington con destino a Des Moines, Iowa. Kennedy participó ese día en actividades junto a candidatos republicanos, entre ellos la representante Mariannette Miller-Meeks.

El dato que encendió el debate es el costo: el Departamento de Defensa cobra alrededor de $9,000 por hora por el uso de ese tipo de aeronave. En contraste, un vuelo comercial entre Washington y Des Moines podía reservarse por aproximadamente $250 mediante un programa federal destinado a reducir los gastos de viaje de los empleados públicos.

Kennedy dice tener razones de seguridad

El reporte también señala que el uso de aeronaves militares por parte de Kennedy no habría sido frecuente. Funcionarios de Salud argumentaron que, debido a su intensa agenda, su perfil público, su equipo de protección y las amenazas que han enfrentado algunos funcionarios, en determinadas circunstancias podría ser necesario utilizar este tipo de transporte.

La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron a las preguntas del periódico sobre el vuelo del 17 de agosto.

El caso resulta especialmente llamativo porque durante el primer mandato de Donald Trump, el entonces secretario de Salud, Tom Price, dejó el cargo después de enfrentar críticas por el uso de vuelos privados para viajes oficiales.

Ahora, otro republicano enfrenta cuestionamientos por un gasto diferente.

El jet de $17,827 de los asesores de Rand Paul

Según un reporte de Politico, seis colaboradores de Rand Paul utilizaron un jet privado para viajar de Washington a Pittsburgh en los días posteriores al intento de asesinato de Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, ocurrido en julio de 2024.

El vuelo tuvo un costo de $17,827 para los contribuyentes. El viaje estaba relacionado con las labores de investigación que realizaba el equipo de Paul, quien entonces era el principal republicano del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

El gasto adquiere mayor relevancia por la postura pública de Paul en favor de la austeridad fiscal y la reducción del gasto gubernamental.

Un portavoz del senador defendió la decisión y aseguró que el jet privado era “el medio más eficiente y eficaz” para que el equipo pudiera participar en las actividades de investigación de ese día.

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