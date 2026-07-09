Compra de BMW y viajes VIP ponen al director del FBI bajo presión de demócratas y republicanos

El director del FBI, Kash Patel, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos por el presunto uso de recursos públicos para fines personales. La controversia gira en torno a la compra de vehículos BMW X5 para su uso, vuelos en aviones oficiales y viajes que, según legisladores, incluyeron actividades recreativas financiadas con dinero de los contribuyentes.

Lo que hace diferente este caso es que las críticas ya no provienen únicamente de los demócratas. El senador republicano Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado y uno de los principales aliados de Patel, también solicitó explicaciones sobre los gastos, en un movimiento que aumenta la presión sobre el jefe de la agencia.

MS NOW obtuvo cartas enviadas por legisladores y testimonios de informantes entregados a los comités judiciales del Congreso.

BMW, aviones oficiales y viajes bajo la lupa

De acuerdo con el medio citado, Patel ordenó la compra de varios BMW X5 para reemplazar las tradicionales Chevrolet Suburban utilizadas por los directores del FBI.

El portavoz del funcionario aseguró anteriormente que la decisión representó un ahorro para el gobierno, aunque, según el medio, nunca se presentaron documentos que respaldaran esa afirmación.

En la carta enviada a Patel, Chuck Grassley también pidió detalles sobre el uso de aeronaves oficiales.

“Por cada viaje en el que utilizó una aeronave del FBI para viajes personales, ¿ha reembolsado al FBI según lo exige la ley? En caso afirmativo, proporcione los registros”, escribió el senador.

Aunque reconoció que la política del FBI permite que su director viaje en aviones de la agencia por razones de seguridad, Grassley sostuvo que el Congreso debe contar con información suficiente para realizar una supervisión independiente.

Los demócratas denuncian privilegios y uso indebido de recursos

Por su parte, el representante Jamie Raskin y el senador Richard Durbin enviaron otra carta en la que acusan a Patel de exigir privilegios especiales durante sus viajes oficiales.

Entre las actividades señaladas figuran recorridos en helicóptero, paseos en moto acuática, esquí acuático y una visita VIP para practicar esnórquel alrededor del USS Arizona, en Pearl Harbor, durante un viaje a Hawái.

Su experiencia VIP de snorkel en Hawái no fue un incidente aislado”, escribieron los legisladores.

Los demócratas también cuestionaron viajes a Australia, Nueva Zelanda, Italia y otros destinos donde, según la denuncia, Patel habría combinado actividades oficiales con asuntos personales, como asistir a eventos deportivos, peleas de UFC y conciertos de su pareja.

Crece la presión sobre el director del FBI

Raskin y Durbin sostienen que el comportamiento del funcionario podría contradecir las normas de ética gubernamental y las políticas del Departamento de Justicia.

“Esta no es la conducta de un servidor público comprometido y fiel”, afirmaron los legisladores en su carta.

Hasta el momento, el FBI no ha respondido públicamente a los señalamientos.

Sigue leyendo: