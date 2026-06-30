Steve Bannon exhibe al director del FBI por afirmar que la criminalidad está bajando

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca durante la primera etapa de Donald Trump en la presidencia, exhibió a Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), al señalar que las cifras donde presuntamente señala una disminución de la criminalidad en Estados Unidos no concuerdan con la realidad.

De acuerdo con el FBI, entre marzo de 2025 y febrero de este año, los delitos violentos en Estados Unidos disminuyeron un 9.1%

Además, en el balance de la agencia federal se menciona una reducción de 19.1% en los robos, de 18.7% en los homicidios, de 7.2% en las violaciones y de 6.9% en las agresiones con agravantes.

Con respecto a los delitos contra la propiedad, se habla de una disminución de 12%, en tanto que los robos de vehículos presuntamente bajaron 21.6%.

En cuanto a los robos con allanamiento y los hurtos, se menciona un retroceso de 15.7% y 9.5%, respectivamente.

Presuntamente, estos descensos surgieron después de una baja de 9.3% en los delitos violentos y de 12.4% en los delitos contra la propiedad entre 2024 y 2025.

La gestión de Kash Patel como director del FBI se ha visto empañada por los escándalos en que se ha visto envuelto. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Sin embargo, los datos expuestos no convencen a Steve Bannon quien, durante una emisión de su podcast “War Room”, le rebatió las cifras a Kash Patel.

“Kash, te quiero, hermano, pero no quiero oír más estadísticas sobre cómo está bajando la delincuencia, cómo está bajando la delincuencia, todo eso”, expresó.

Acto seguido, el estratega político de 72 años afirmó que ningún estadounidense coherente cree en los números presentados por la agencia federal.

“De todas formas, nadie se cree las estadísticas de delincuencia, lo siento. Todavía no se sienten seguros caminando por las calles de Memphis, en estos otros lugares, a menos que vean a la Guardia Nacional. No quiero oír hablar de estadísticas sobre delincuencia, simplemente no quiero. No van a cambiar nada, no van a influir en ninguna votación. ¡Hay que actuar con urgencia, hay que poner las cosas en marcha!”, aseguró.

A pesar de los señalamientos, ningún funcionario de la oficina del FBI emitió comentarios al respecto.

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