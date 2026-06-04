“Vamos a perder el Senado en otoño”, advierte Steve Bannon, exasesor de Donald Trump

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca durante la primera etapa de Donald Trump en la presidencia, considera que resulta bastante viable la posibilidad de ver al Partido Republicano siendo superado en la boleta en noviembre, lo cual podría costarle el control del Senado.

Durante su intervención en el podcast “War Room”, el exbanquero de Virginia se sumó a las voces de otros conservadores como Marjorie Taylor Greene, excongresista por Georgia; o Ron DeSantis, gobernador de Florida, alertando sobre un cambio de posición en su partido para evitar un doloroso revés al momento de celebrarse las elecciones de mitad de mandato.

“Trump y el Partido Republicano traicionaron a sus votantes y aceptaron la basura que echamos del partido”, indicó hacia finales de marzo la mujer a quien el presidente de la nación tacha de resentida por no haberla apoyado a contender por un puesto en el Senado.

Sin embargo, tres meses antes, DeSantis anticipó que la figura de Donald Trump podría resultar un contrapeso para los candidatos de su propio partido, esto sin imaginar que después el magnate neoyorquino iniciaría una guerra en contra de Irán causándole un duro golpe a los bolsillos de los estadounidenses debido al aumento en los precios de los combustibles.

Steve Bannon era considerado el principal asesor de Donald Trump durante su primera etapa como presidente. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

“Una de las frustraciones con el Congreso es: ¿qué han hecho desde agosto?”, expuso durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Los señalamientos de estos emblemáticos republicanos parecen ser la punta de un iceberg que amenaza con hacer naufragar al partido dominante en el Congreso.

Y ellos ahora se suma Bannon con la idea de que una presunta apatía ha hecho presa de los conservadores al grado de haber renunciado a prepararse fuerte y con campañas de promoción bien segmentadas para asegurar el voto de un sector de la ciudadanía dispuesto a emitior un voto de castigo por sentirse relegados por la administración en turno.

“Vamos a perder el Senado en otoño. Ningún líder de base, ninguna de las bases, ningún hoplita, nadie está entusiasmado con ir de puerta en puerta y movilizar a los votantes. Ha llegado un nuevo día, y deben entenderlo, o vamos a perder el Senado. ¡No hay entusiasmo!” expresó.

Bannon ha demostrado ser incondicional de Donald Trump y en su momento su lealtad le significó ser acusado por un gran jurado federal de dos cargos penales de desacato al Congreso por incumplir con una citación emitida por el Comité Selecto sobre el Ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, donde se le pretendía fincarle a una responsabilidad a Donald Trump. De hecho, pasó cuatro meses en prisión.

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