Amigo de Stephen Miller anticipa su caída como cerebro de las deportaciones de Trump

El hombre que ayudó a Donald Trump a endurecer su política migratoria acaba de recibir uno de los mayores ascensos dentro de la Casa Blanca, pero un antiguo amigo de su infancia cree que podría estar firmando el principio de su final político. Jason Islas, quien rompió su amistad con Stephen Miller después de que este rechazara su origen latino, considera que su nuevo cargo no representa una victoria duradera, sino el último capítulo de su carrera.

“Creo que la administración está en cuidados paliativos, y Miller ha sido nombrado enfermero”, dijo Islas a The Daily Beast, al comparar el gobierno de Trump con una administración que se acerca a sus últimos días.

El presidente anunció días después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato que Miller reemplazaría a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, después de la contundente derrota republicana en las elecciones intermedias. El nombramiento representa una apuesta por uno de sus asesores más leales, pero también por el principal impulsor de una agenda migratoria que ha generado rechazo entre amplios sectores del electorado.

Su ascenso llega tras el rechazo electoral

Miller ha sido una de las figuras centrales detrás de las deportaciones masivas, las restricciones migratorias y las operaciones de ICE. Su influencia en las decisiones de Trump ha sido determinante, aunque su estilo confrontativo también ha provocado tensiones dentro y fuera del gobierno.

Tras la derrota electoral, el propio Trump reconoció en una entrevista con ’60 Minutes’ que su política migratoria pudo haber sido demasiado dura para algunos estadounidenses.

Para Islas, el ascenso de su antiguo amigo no significa que haya ganado poder por sus capacidades políticas, sino por su inquebrantable lealtad al presidente.

“Creo que esa es su principal credencial para ser jefe de Gabinete en este momento”, comentó.

La amistad que terminó por su origen latino

Islas conoció a Miller durante su infancia en Santa Mónica, California. Ambos compartían su afición por Star Trek y llegaron a ser amigos cercanos. Sin embargo, según su testimonio, la relación terminó cuando Miller le comunicó que ya no quería mantener la amistad, entre otras razones, por su origen hispano.

El episodio ya había sido documentado en 2017 por NPR y otros medios. Islas recordó que le dolió perder esa amistad, aunque ahora asegura que no siente interés en recuperar ningún vínculo con él.

Otros compañeros también cuestionan a Miller

Islas no es el único antiguo compañero que ha hablado públicamente sobre el comportamiento de Miller durante su adolescencia.

Cody Decker, exjugador profesional de béisbol, recordó que Miller fue abucheado durante un discurso en una elección estudiantil. Cynthia Santiago, quien lo derrotó en aquella contienda, también lo acusó de expresar desprecio hacia la diversidad y los estudiantes que no hablaban inglés.

Pese a esas críticas, Miller llegó al círculo más cercano de Trump. Islas, sin embargo, cree que su destino político está ligado al del presidente y que, cuando termine esta administración, su influencia desaparecerá con ella.

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