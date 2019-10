Niña se niega a hacer la tarea y le escribe una nota a la profesora que te sorprenderá, la historia ya es viral

La niña consideró que el planteamiento del problema era ofensivo y que podía generar inseguridades en los niños

Una niña escribió una nota a su maestra explicando por qué se había negado a responder una de sus preguntas de tarea, considerándola “ofensiva” y “grosera”.

Rhythm Pacheco, de 10 años, ha sido elogiada por sus acciones después de que su madre, Naomi, compartió la nota en línea. Muchas personas han admirado a la niña de cuarto grado por defender sus creencias.

Naomi descubrió que su hija Rhythm se negó a responder a una de las preguntas de su tarea de matemáticas. Según la niña, la pregunta estaba “equivocada”.

La pregunta a la que se refería la joven era la siguiente: ‘La tabla de la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesado es Isabel que el estudiante más ligero? “

Rhythm creía que la pregunta era ofensiva para las chicas jóvenes que quizás ya se sentían inseguras acerca de sus cuerpos, por lo que quiso señalar esto a su maestra para referencia futura y que planteara el problema con otros ejemplos.

Rhythm señaló la pregunta en la hoja de cálculo de matemáticas y escribió: “Lo siento, no responderé esto, es grosero”.

Además, Rhythm escribió una nota a su maestra explicando por qué no podía responder la pregunta, agregando que no quería ser grosera, pero que juzgar el peso de las personas no es muy agradable.

Su madre explicó, según informa Unilad, que la maestra de matemáticas de Rhythm en la Escuela Primaria Grant en Murray, Utah, entendió completamente su punto de vista y manejó la situación con mucho cuidado.

El especialista en comunicaciones e información pública del Distrito Escolar de Murray City, D. Wright, dijo a Today que están contentos de que la maestra de Rhythm haya manejado la situación de manera tan positiva, alabándola por ser “sensible, solidaria y comprensiva”.

El programa curricular responsable de la pregunta, Eureka Math, afirmó que nunca antes habían recibido este tipo de comentarios y explicó que usan nombres de niños y niñas en sus conjuntos de problemas.

Sin embargo, el creador del programa, Chad Colby, afirma que están tomando en consideración la reacción de la niña, ya que abre la perspectiva a una problemática real.

“Los comentarios de los usuarios son una parte vital de nuestra cultura. Estamos agradecidos de recibir comentarios constructivos de estudiantes, maestros y padres por igual. Pedimos disculpas por cualquier molestia u ofensa causada por la pregunta.

Reemplazaremos esta pregunta en todas las reimpresiones futuras y sugeriremos que los maestros proporcionen a los estudiantes una pregunta de reemplazo apropiada en el ínterin.

Y aunque la pregunta puede parecer trivial para algunos, Naomi afirma que tanto ella como el padre de Rhythm están extremadamente orgullosos de su hija por “defender lo que es correcto”.