Anitta impacta con unas fotos en las que revisa sus mensajes en ropa interior

View this post on Instagram

Representando mi #VRCT con orgullo, lista para salir a la calle con este clásico #WeRepresent y tú, cómo la lucirías? Representando meu VRCT com orgulho, pronta para sair à rua com este clássica! E vocé como vai usar esta beleza? #creadoconadidas​ @adidasbrasil