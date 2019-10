‘Chicharito’ regalará jersey autografiado a quien haga el mejor meme de su bebé

View this post on Instagram

Gente, se me ocurrió esto: Al que haga el mejor meme con esta foto de Noah le voy a regalar una playera del Sevilla firmada por mí. Para que las pueda ver, acuérdense de usar el hashtag #NoahChallenge cuando las suban a su perfil. Las más chingonas las estaré compartiendo en mis historias. . People, I had an idea: I’ll give a shirt of Sevilla signed by me to the one who does the best meme with this picture of Noah. Upload the meme to your profile and remember to use the hashtag #NoahChallenge so I can find it. I’ll be sharing the funniest ones in my instastories.