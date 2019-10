Thalía sufre un accidente que arruina su belleza

View this post on Instagram

You all know that I am constantly looking for the best, new products! The perfect wave CAN be achieved when you have the right tool. My loves, you know I am always on the go, so it is important for me to be able to quickly achieve a salon-quality look. The @remington_us Pearl Curling Wand has been a life saver – it heats up in 30 seconds and protects my hair with a ceramic coating that gives even and consistent heat. Best part: you can get it at Walmart! 🌺🌹🌸 ➡️ LINK IN BIO ‼️ Ya saben que siempre estoy en la búsqueda de los mejores productos y tratando cosas nuevas. Recientemente descubrí la tenaza rizadora #PearlCurlingWand de #Remington y me ha salvado la vida. Se calienta en 30 segundos y protege mi cabello con su cubierta de cerámica. ¡Y lo mejor, la puedes conseguir en #Walmart! . . . #Thalia #Remingtonhair #Remingtonready #Remingtonpearl #Walmartbeauty #hairessentials #sponsored