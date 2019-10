Una librería móvil llega hoy a tu comunidad, entérate cómo

Joven colombiana crea una librería móvil en LA para acercar la literatura latinoamericana y bilingüe a grandes y chicos

No hay nada mejor que disfrutar de un buen libro y que en base a sus historias, nos haga viajar a diversos tiempos y lugares permitiéndonos echar a volar la imaginación.

Y aunque a veces es difícil encontrar las librerías cercanas —ya que muchas han cerrado sus puertas— ya están apareciendo nuevas tendencias donde “el libro llega a tu comunidad”.

Con esta visión en mente, la escritora y fundadora de la revista Alegría Magazine, Davina Ferreira, creó la biblioteca/librería ambulante “Alegría Mobile Bookstore”, la cual visita diferentes áreas de Los Ángeles para llevar lo mejor de la literatura latinoamericana y bilingüe.

Ferreira, de origen colombiano, dijo que en sus tiempos de adolescencia la literatura le ayudó de gran manera a enfrentar la vida.

“En momentos de confusión cuando todo era un poco difícil en mi país, yo me sumergí en los libros”, indicó la joven, quien se convirtió en una apasionada de grandes autores como Gabriel García Márquez, José Luis Borges y poetas como Alejandra Pizarnik.

“Ahora con más años, siento el regalo que esto fue y me di cuenta que aquí en Los Ángeles tal vez no estamos

expuestos tanto a la belleza de la literatura latinoamericana”, indicó Ferreira.

Este martes, la libería móvil tuvo la oportunidad de presentarse en el Colegio Comunitario Los Angeles Southwest, en el sureste de la ciudad.

Ferreira, quien participó en un panel para los estudiantes del campus, pudo dar a conocer esta nueva versión de la lectura a los jóvenes.

“Debemos aprender a valorar que nuestras historias tienen significado y valen la pena”, aseguró la escritora.

“Entonces yo quería resaltar y darle el regalo a la comunidad de disfrutar de clásicos y ¿por qué no?, apoyar a los autores locales, independientes, de color y de diferentes nacionalidades de Latinoamérica”.

Muchos pueden ver a la Alegría Mobile Bookstore como una versión literaria de las populares “food trucks” dirigidas a los millenials. Y ayer la imagen no fue la excepción ya que la librería ambulante estuvo localizada adyacente a un popular camión de comida.

Lectura y tecnología

Ferreira dijo que al crear la librería móvil, decidió unir la literatura con la tecnología. Por dentro la colorida camioneta cuenta con una decoración digna de aparecer en cualquier cuenta de Instagram u otro medio social.

“Yo quería que la van fuera una experiencia digital donde la gente se sienta conectada también a través de sus teléfonos para promover la lectura y literatura”, indicó.

“Dentro de la van siempre hay una decoración diferente y cuando los niños vienen no se quieren bajar de ahí”.

Sin embargo, es la misma tecnología la que trae de vuelta a los curiosos para aprender más acerca de los libros.

“Todos los que vivimos en este mundo tan rápido y en nuestros teléfonos estamos necesitados de conexión frente a frente. Aquí lo más bonito son las conversaciones que se crean y la gente que se empieza a conocer por medio de un libro”, indicó Ferreira.

“También escuchamos cuando los padres les cuentan a sus hijos de dónde conocen cierto libro. Entonces es crear experiencias y contar historias que son cercanas a nuestros corazones. En esta librería, la gente aquí ha llorado y reído y es muy bonito”.

En Alegría Mobile Bookstore, las personas pueden tener fácil acceso a un libro de edición especial como el de Sor Juana Inés de la Cruz escrito en 1972; así como a alguno más reciente como Corazón, un libro de poesías de la escritora salvadoreña Yessica Salgado y Be Bold, Be Brave; 11 Latinas Who Made History —un libro bilingüe de motivación para niños escrito por Naibe Reynoso.

Ferreira dijo que la movilidad de su librería le permite alcanzar más gente ya que puede llegar a los vecindarios, ferias comunitarias y a cualquier otro evento local.

“Ahora nosotros damos la oportunidad que los padres compartan con sus hijos la cultura y la lectura”, indicó.

“Sobre todo con los padres biculturales o bilingües que quieren que sus hijos aprendan español”.

Ferreira aseguró que este es un buen método de incluir a los padres para que empiecen a inculcar la pasión por la lectura hacia sus hijos ya que en ocasiones son los mismos padres quienes no son fanáticos de los libros.

“Hay unos padres que se ponen súper felices y me dicen: ‘Si mi hijo me pide un libro se lo compro’, pero también hay padres que prefieren darles otras cosas”, explicó la joven.

“Entonces también se trata de educar a los padres del valor que existe en tener un libro porque es algo que va a marcar la mente y el futuro de sus hijos”.

Ferreira contó que a la librería móvil también ha contado con la participación de autores latinos quienes realizan firmas de autógrafos cuando lanzan algún libro nuevo.

Para saber cuales serán las próximas paradas de la Alegría Mobile Bookstore visite su cuenta de Instagram en @Alegriamagazine