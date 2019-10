Geraldine Bazán expuso su mejor figura bañada por las olas del mar

View this post on Instagram

Hoy quiero agradecer a Dios, a la vida por ser una mujer sana, por tener la bendición de ser mamá, trabajar en lo que me apasiona, tener a mi madre, hermano, familia, amigos incondicionales y amorosos… A USTEDES que día a día comparten conmigo este camino llamado vida… Agradezco por entender que no puedo cambiar el pasado, pero si aprender las lecciones de mis acciones. Y poder caminar con el corazón y mirada llena de ilusión por lo que me queda aún por vivir. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼