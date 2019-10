Héctor Herrera y el Atlético de Madrid disputarían un partido de La Liga en Estados Unidos

El Villarreal sería su rival y el duelo sería en Miami

Este jueves, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, confirmó que hay pláticas para llevar a Estados Unidos un partido oficial de La Liga, concretamente el que su equipo disputará contra el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 16 de la Primera División de España.

“No sé si llegará a buen puerto. Espero que sí. Yo creo que es bueno para que exportemos a la Liga española a un país tan importante como Estados Unidos, pero se está empezando”, explicó el mandatario en una entrevista para Onda Cero.

Al parecer, la propuesta va por buen camino, ya que hasta el momento ambos clubes están de acuerdo, pero la última palabra la tiene la Real Federación Española de Futbol.

“Por parte del Atlético creo que no (han puesto ninguna traba), por parte del Villarreal tampoco. Hay que continuar andando y que haya un consenso. Me gustaría hacerlo, pero todos de acuerdo. Todos contracorriente no es bueno. Y si esto es bueno para el fútbol español, es bueno para todos”, agregó.

Mas tarde, debido al revuelo que provocó la entrevista, el presidente amarillo ofreció una conferencia de prensa para ahondar en el tema.

“Es una idea muy ilusionante. Una oportunidad histórica. Nos ayudaría a crecer como club, pero también sería beneficioso para la competición. Esperamos que siga adelante. Pido que haya diálogo y consenso con la RFEF”, explicó a los medios.

El presidente del club, Fernando Roig, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la celebración en Miami del choque ante el Atlético de Madrid. https://t.co/KdwLZQ5tzh — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 17, 2019

Respecto al sentir de los aficionados españoles que podrían estar molestos con esta idea, porque muchos no podrían asistir al estadio a alentar a su equipo, Roig mencionó que los compensarían con ciertos privilegios.

“600 aficionados podrán venir a Miami, 3.000 asistir gratuitamente al partido en el Wanda Metropolitano y el resto disfrutarán de un 40% de descuento en el precio de su abono la próxima temporada”, reveló.

Aún no podemos echar las campanas al vuelo, pero la posibilidad existe y estamos seguros de que sería un gran paso para La Liga y que sería algo bien recibido entre los aficionados al futbol que residen en Estados Unidos.

“No podemos explicar nada porque realmente aún no hay nada. Ojalá se haga”, finalizó.