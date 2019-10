VIDEO: Oficial fuera de servicio apunta su pistola a un adolescente en un parque

El oficial se encontraba fuera de servicio y amenazó al joven en repetidas ocasiones

Una confrontación acalorada captada en video y que circula en internet, parece mostrar a un oficial fuera de servicio del Sheriff del Condado de Orange sacando un arma y amenazando a un adolescente en un parque de patinaje en San Clemente.

La confrontación sucedió en Ralphs Skate Park, que ocurrió el sábado 12 de octubre, fue capturada en varios teléfonos celulares.

En uno de los videos, el funcionario del sheriff del Condado de Orange, que está fuera de servicio, parece sacar un arma y se escucha que amenaza al joven de 16 años sosteniendo una patineta.

“Suelta tu puta patineta”, se puede escuchar al oficial gritar.

Otro video muestra al adolescente de rodillas con las manos en alto.

“El hombre lo hizo acostarse en el suelo y dijo que le disparará en la puta cara si se mueve”, dijo Malcolm McClung, uno de los testigos.

Malcolm y su hermano Koa dicen que su banda estaba tocando en el parque de patinaje el sábado por la noche cuando el hombre salió corriendo del campo de béisbol, aparentemente molesto porque la música estaba demasiado alta.

“Me agarró la camisa y me dijo: ‘Si no le bajas el volumen a la música, te llevaré a la cárcel’“, dijo Koa McClung. “Me agarra fuerte y no me deja ir”.

Koa dice que el hombre mostró su placa, mientras continuaba agarrándolo de la camisa.

El padre de Koa y Malcolm, Scott McClung, dice: “No era más que un gran matón con una insignia, y es realmente difícil referirse a él como un oficial fuera de servicio”.

El padre corrió después de ver la conmoción y dice que pensó lo peor.

“El hombre parecía intenso y loco yendo hacia allá”, dijo Scott McClung. “Entonces, pensé que esto sería un tiroteo masivo”.

El padre dijo que el joven de 16 años estaba sosteniendo la patineta para proteger a su amigo.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange dijo que está investigando el incidente y que la investigación del incidente se entregará a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange cuando concluya.

Mira aquí el video.