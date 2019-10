José Joel asegura que Sarita Sosa no acabó ni la primaria

“Creció sin rumbo, ni siquiera acabó la primaria”, aseguró el hijo mayor José José

A partir de la muerte de José José, el pasado 28 de septiembre, el distanciamiento de sus tres hijos se hizo evidente, sacando a la luz diversos problemas que existían entre ambas familias años atrás.

Sara Sosa, la hija menor del cantante ha sido vista por sus hermanos mayores, prensa y público como villana y orquestadora de una situación maquiavélica, por negarle a Marysol y José José ver el cuerpo de su padre.

En una entrevista para el programa de radio ‘Todo para la Mujer‘, José Joel aclaró los motivos del distanciamiento con su hermana Sara desde el año 2006 y los más recientes, hace más de año y medio.

José Joel aseguró que esta situación ya se veía venir desde hace mucho tiempo, pero por respeto a su padre no habían querido tocar del tema, sin embargo ahora que ya se encuentra descansando, no hay motivo para seguir callando y ser francos con los medios de comunicación y el público.

“Sara Salazar me declara la guerra en 2006 durante el tiempo que mi papá grabó la telenovela ‘La fea más bella’, en donde no pude hablar con él. Posteriormente cuando la señora sufrió el derrame cerebral fue cuando pude volver a tener relación con él”, explicó.

Cuando se le cuestionó sobre los motivos que tendría su hermana para actuar de esta forma, el hijo de Anel Noreña fue contundente al señalar que todo es por intereses económicos de Sarita Sosa:

“La niña dice dónde está lo mío, yo quiero lo mío y viene por mi papá, y se lo lleva a la mala. (…) Por lo económico, no encuentro otro motivo ya ves que las últimas palabras de mi papá fueron canta, triunfa y logra, pero por ahí no es, si tu papá se muere no va a venir el éxito, no vas a agarrarte de un difunto“, expresó molesto.

José Joel también confirmó que se le pagó a su padre la cantidad de 100 millones de pesos, por la serie “José José: el príncipe de la canción”, que fue estrenada en 2018 a través de Netfilx, y que la mitad del dinero lo cobró una de las hijas de Sara Salazar y la otra mitad Sara Sosa.

En cuanto al verdadero motivo por el que emprenderán una demanda en contra de Sara Sosa, señaló: “No es algo que nos urja, no estamos esperando nada de absolutamente nadie. Yo no voy a pelearme si hay un testamento yo no voy a meter las manos, eso pasa a asegundo término queremos justicia nos interesa mucho saber cómo murió mi papá, en qué condiciones, qué hay detrás de que nunca nos dejaron ver el cuerpo, de que nunca se pudo hacer una autopsia de que lo cremaron”.

Detalló que no le parece extraña la actitud que ha tenido su hermana Sarita porque, aunque ella creció con mucho amor por parte de su padre, su infancia “nunca tuvo rumbo”, a diferencia de lo que vivieron él y su hermana Marysol:

“Hay algo que sí le agradezco mucho a mi mamá, a mi papá, nos enseñó a decir por favor y gracias. Esta ‘chamaquita’ creció como enredadera, lo he dicho, con un papá que sí la pudo haber querido mucho pero que estaba recuperándose de casi haberse muerto, entonces ya no era lo que era, su vitalidad ya no era la que yo tuve como papá. La señora (Sara Salazar) metida en carrera, entonces creció sin rumbo, ni siquiera acabó la primaria”.

Finalmente, José Joel aseguró que durante los días que estuvieron en Miami bajo la incertidumbre del paradero del cadáver de su padre, en ningún momento tuvo contacto con Sergio Mayer, contrario a lo que el diputado federar aseguró en diferentes medios:

“No tuvo nada que ver con lo que nosotros logramos con mi papá en ningún momento, ya que llega el gobierno mexicano empezamos, gracias a Jorge Reynoso que es el que nos dirige al comisionado Joe Carollo, allá en Miami”, concluyó el hijo del intérprete.