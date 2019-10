Sergio Mayer rompe el silencio y por primera vez habla sobre las regalías de José José

“No existe la empresa, no existe contrato, únicamente cobré por derechos de imagen”, expresó el diputado federal.

El empresario y actor Sergio Mayer se encuentra en el ojo del huracán después de que se le relacionara con el supuesto cobro de regalías digitales de José José. Tras varios días de negarse a dar declaraciones, finalmente respondió ante los medios de comunicación y aclaró qué relación tenía con el cantante y si era verdad que hizo negocios con una de las hermanas de Sara Sosa.

Al finalizar su primer informe de trabajo legislativo, el diputado federal ofreció una rueda de prensa en donde aclaró categóricamente que no tiene ninguna relación de negocios con el “Príncipe de la canción”, y lo único que los unió fue un tema personal de ayuda.

Durante la entrevista, aseguró que, además de José José, ha trabajado con otras figuras del espectáculo como conductores, cantantes y actrices, porque es un empresario y tiene negocios.

También aclaró que no existe la supuesta empresa llamada “Morena” y tampoco hay convenio alguno que demuestre que firmó con el padre de José Joel.

De forma directa dijo ante los medios de comunicación: “Esa es la aclaración, es la última vez que voy a hablar de este tema, no existe la empresa, no existe contrato, no existe convenio, no cobré por nadie, solamente tratábamos de recuperar una parte que corresponde por derechos de imagen”

También confirmó lo que dijo Niurka hace unos días: “Hay fans que se dedican a eso y nosotros no lo sabemos, que toman las imágenes de cualquier programa de televisión, le cambian la música y eso lo monetizan, entonces es eso nada más”.

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, insistió en desmentir los rumores que lo acusan: “Nunca ha existido una sola prueba, me parece que de una manera me han calumniado, yo nunca he estafado a un gran hombre al que solo ayudé en su momento por eso no quise decir el apoyo que le he dado”.

Fue de esta manera que aclaró que no tiene relación alguna con una de las hijas de Sara Salazar y que tampoco la conoce, y aseguró que la relación que lo unía al cantante, era únicamente de afecto y solo trató de apoyarlo con los gastos de sus medicamentos:

“La única relación que tenía con José José era de cariño, de amor y en su momento traté de apoyarlo y cuando hablan del dinero que de alguna manera le daba, no era por el tema de regalías, era de apoyo, siempre que vino a México lo busqué para darle algún apoyo para medicinas”.

El diputado dijo estar preocupado porque gracias a esta polémica ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales, que ponen en riesgo su integridad y la de su familia, pero en su momento tomará las medidas de seguridad necesarias.

Mayer concluyó dando carpetazo al tema, asegurando que no tomará partidos y será respetuoso con las dos familias, ya que están viviendo un duelo y si hubo problemas, está seguro que los arreglarán en su momento.