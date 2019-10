¿Qué dieta debo seguir durante el embarazo para mantenerme saludable?

Cumplir una dieta durante el embarazo hará que tú y tu bebé estén saludables

Te has enterado que estás embarazada, estás feliz porque en unos meses tendrás a tu bebé, pero a la vez preocupada por cómo debes llevar este procedimiento en cuanto a la alimentación. Si es tu caso, no te preocupes, has llegado al lugar perfecto para orientarte.

Aplicar una dieta para embarazadas, o una dieta para dos ya que ahora no estás sola, requiere de muchos cambios en tu vida: dejar de tomar alcohol, no consumir drogas, y tomar ácido fólico desde que te has enterado de su llegada.

Claro que además de esto existen otras pautas de lo que sería la dieta realmente: debes comer patatas, pan y otros cereales (mejor si son integrales) para que tu organismo absorba sus vitaminas, minerales y fibras. Esto debería comprender el 70% de tu dieta.

Para mantener a buen nivel el calcio y las proteínas, tomar al menos 2 veces al día un vaso de leche o productos lácteos frescos, te ayudará. Siempre eligiendo los que son bajos en calorías para no abusar con el aumento de peso.

Sin olvidar las frutas y las hortalizas (enlatadas, frescas o congeladas) estas son una gran opción por su variedad en preparación: ensaladas verdes, zumos de frutas, frutos secos, lentejas o alubias. Si puedes comer cinco veces al día una ración de frutas y hortalizas, estarás bien.

En cuanto a algunos alimentos alternativos, puedes incluir carnes, pescados, huevos, legumbres. Todos aportan minerales, proteínas y vitaminas que podrás absorber si los comes 2 o 3 veces al día.

Estar embarazada implica sentir mucho más apetito de lo normal (en la mayoría de los casos). Pero esto no significa que sea buena idea comer en grandes cantidades, sobre todo si son platillos altos en azúcares o grasas. Todo ese sobrepeso te costará eliminarlo luego de tener el bebé.

Solo asegúrate de disfrutar a plenitud tu embarazo, cuidando de ti y de tu bebé a través de una alimentación saludable.