3 formas de curar tus ollas y cazuelas de barro

Antes de cocinar con un recipiente de barro nuevo, hay que curarlo ¡Uno de tus aliados es el ajo!

Quienes han tenido la fortuna de probar alimentos preparados en ollas y cazuelas de barro, aseguran que tienen un mejor sabor. Frijoles, las salsas, el mole, carnes, todo tiene mejor sabor. Por ello, en la cocina tradicional mexicana dichos recipientes no pueden faltar.

Es importante que antes de cocinar con un recipiente de barro éste sea “curado”, para que no se formen hongos, no se fragmenten fácilmente y además, los alimentos no sepan a arcilla.

Te dejamos aquí una serie de métodos sobre cómo hacerlo:

Ajo

Remojar cal olla o cazuela en agua fría y limpia durante unas 12 horas y dejarla secar. Para después frotarla con un diente de ajo pelado; llenarla de agua y dejarla hervir por entre cinco y 10 minutos. Por último solo hay que lavar la olla. El ajo tapará los poros, además es bactericida y ayudará a que las partes no esmaltadas se endurezcan.

Cal

Colocar una mezcla hecha de agua y cal sobre la superficie de la olla de barro. Después hay que dejar que la mezcla se seque al aire libre y, por último, lavar la olla.

Vinagre

Remoja la cazuela u olla en agua fría y limpia por 12 horas. Escurre y seca. Frota ½ diente de ajo y por todo el interior, se usa especialmente en barro sin vidriar. Llena la cazuela u olla casi hasta el borde con agua limpia y agrega el vinagre. Revuelve. Pon la olla o cazuela de barro a fuego medio para que se caliente poco a poco hasta que hierva y el líquido se reduzca a ½ taza aproximadamente. Apaga el fuego y deja enfriar.

Después de utilizar cualquiera de los métodos anteriores para curar tu recipiente de barro, debes lavarlo con agua y jabón. Una vez hecho esto, puedes poner una fina capa de aceite de oliva por el interior, así evitaras que guarde malos olores.