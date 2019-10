Mientras Kim presume tremendo escote, Khloé destapó sus largas piernas con un minivestido

Entre tantas curvas el público de este par se pierde...

Kim Kardashian fue captada a la salida de un Ulta Beauty, y lo hizo con todo el glamour y la sensualidad que la caracteriza. Vestida de negro y con un top con escote de corazón, la esposa de Kanye West presumió un escote digno de admiración, que dejó a muchos en Nueva York con tremendo impacto, al verla aparecer por las calles de tan transitada ciudad.

Khloé Kardashian, mientras tanto, fue vista en Miami con un minivestido negro que dejó expuestas sus piernas. Pero más allá de su belleza lo que cautivó a muchos es que llevara el diamante rosado que le regalara su ex Tristan Thompson. Se sabe que de momento no existe reconciliación posible entre ellos, pero la joven celebridad no desperdicia sus joyas, y cuando puede las saca a pasear.