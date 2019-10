Vela admitió su deseo de irse al FC Barcelona

Le encantaría jugar con Messi durante el receso de la MLS

Hace unos días trascendió la noticia de que Carlos Vela tuvo oportunidad de vestirse de blaugrana, pero fue hasta hoy que el jugador ahondó en el tema y explicó la razón por la que habría tomado la decisión de irse a Barcelona.

La historia se remonta al mercado de invierno del 2018, cuando su agente le habló de la posibilidad de jugar para el club catalán.

“Sólo dije que sí, no me importaba otra cosa. Voy a comenzar a entrenar mañana, denme dos semanas para ponerme un poco en forma. A Barcelona, al Real Madrid no les puede decir que no. Si hubiera dependido sólo de mí, por supuesto, hubiese aceptado”, dijo hace poco.

Pero la cosa no queda allí, ya que el futbolista recién ahondó en el tema y explicó que le gustaría jugar al lado de Messi durante el receso de la MLS y luego volver al LAFC.

“¿Quién podría decirle que no a jugar con Messi durante cuatro meses y luego regresar a Los Ángeles? Disfruta, aprende y luego vuelve a casa“, aseveró al New York Times el capitán de LAFC, quien en su momento no pudo concretar su objetivo, debido a que el equipo blaugrana prefirió fichar a Kevin-Prince Boateng, quien sólo disputó algunos minutos en 4 partidos a lo largo de los seis meses que duró su estancia con los catalanes.