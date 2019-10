América, ahí te hablan: Cavallini quiere vestir de azulcrema

El goleador poblano está en busca de un club “grande” y prefiere a Las Águilas

Lucas Cavallini, el delantero canadiense del Puebla buscará un nuevo equipo al término del presente torneo, declaró que le encantaría que fuera con un club de más jerarquía que La Franja y tiene la mira puesta en Coapa.

“Me encantaría jugar en el América, si no lo consigo, en otro grande de México como Tigres o Monterrey, tengo opciones del extranjero también. De Cruz Azul ya no creo que se dé un acercamiento”, dijo a EFE.

En cuanto a su preferencia por los de Coapa sobre otro equipo, explicó que su plan a largo plazo es ir al Viejo Continente, y que estar en un club con mayor proyección internacional, como lo es América, podría ayudarle a conseguir su objetivo.

“Es más fácil salir al futbol de Europa desde un equipo grande, mediático y llamativo que de uno pequeño. De América se acaban de ir dos jugadores al Porto, Agustín Marchesín y el colombiano Matheus Uribe, me gusta porque es un equipo ganador y tiene un proyecto más estable que Cruz Azul por ejemplo“, comentó.

El también atacante de la selección de Canadá ha dejado buenos números en el Puebla, ya que durante dos años ha disputado 76 partidos, en los cuales ha marcado 29 goles, pese a ello, está dispuesto a abandonar al club sin temor a que la directiva o la afición lo juzguen.

“Me adapté al Puebla y mostré mis ganas de jugar; la gente me quiere y me respetará la decisión de irme; quiero terminar este campeonato con esfuerzo y dedicación”, finalizó.