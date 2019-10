Largo proceso por un refugio en EEUU lo orilla a solicitar asilo en México

Indica que no puede volver a su tierra, hoy espera una respuesta junto a otras 60,000 personas

José Armando decidió huir de El Salvador cuando ya no pudo pagar “la renta” que le exigían las maras y quienes —según cuenta— lo amenazaban con tomar represalias contra su familia si incumplía.

“Cobraban 50 dólares semanales”, recordó el migrante que ahora vive en Tijuana (México). “Suena como que no es mucho pero había que pagar la renta del negocio, luz, transporte, la renta de la casa donde vivía y todos los gastos de comida, agua, gas… [Las maras] lo hacen imposible”.

En octubre de 2017, dejó su tierra junto a una amiga pero se separaron meses después en el sur de México, cuando José Armando decidió unirse a una caravana migrante y tratar de llegar a Estados Unidos.

En su lento camino hacia Los Ángeles, para reunirse con su hija —a quien no ve desde hace cinco años— José Armando comenzó a darse cuenta de que era casi imposible que consiguiera asilo en “el norte”.

“Tengo pruebas pero vengo solo. No tengo dinero para pagar un abogado y mi familia en Los Ángeles no me puede ayudar por su situació migratoria; ellos no podrían patrocinarme o hacerse cargo de mis gastos”, platicó a La Opinión.

Agrega que vio constantes obstáculos de parte de la administración del presidente Donald Trump a las solicitudes de asilo de los inmigrantes.

Fue entonces que José Armando cambió de parecer y decidió solicitar el asilo en México. No obstante, su petición se ha visto aletargada por una cantidad inusual de peticiones de refugio.

Meses después de iniciar su solicitud, dice que aún se encuentra sin permiso de trabajo y sin identidad fiscal en México. Una amiga le ha propuesta casarse para acelerar la autorización de empleo y documentos de residencia mexicanos, pero el matrimonio tampoco garantiza acelerar los trámites.

La situación de espera que enfrenta José Armando al dejar su camino a EEUU, la padecen ahora miles de migrantes que prefirieron permanecer en suelo mexicano.

Lluvia de solicitudes

“En lo que va de este año tenemos 60,000 peticiones de refugio en México”, dijo a La Opinión el delegado en Tijuana de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), José Luis Pérez Canchola.

La ola de solicitudes de refugio en México “rebasó todo lo que se esperaba. La ley de refugio es muy obsoleta y no ayuda, pero lo que más retrasa es la gran cantidad de peticiones… No nos damos a vasto”, dijo el delegado.

Para alguien como José Armando, es un poco más difícil “porque tenemos atrasados casos urgentes como el de miles de familias, madres solteras con urgencia de trabajar para alimentar a sus niños, padres [cabeza] de familia y todos muy estresados emocionalmente, con historias terribles por las que tuvieron que huir”, dijo Pérez Canchola.

El número de peticiones de refugio en México sobrepasará las 80,000 para finales de año, de acuerdo con el coordinador nacional de la Comar, maestro Andrés Ramírez Silva.

“Esto, comparado con las 1,000 peticiones de refugio que recibió México en 2013 o 2014 por año”, indicó en una conferencia de prensa en el Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Para el 2017, la cifra de solicitudes de refugio había llegado a 14, 640. Pero para 2018, cuando la administración Trump desplegó más de 5,000 soldados y tendío millas de alambre de púas porque se aproximaban migrantes a pedir asilo, México registró 39,000 peticiones de refugio.

De acuerdo con Ramírez Silva, de los casos de este año, han iniciado trámites cerca de10,000 personas, pero el avance es muy lento porque la Comar recibe cada vez más peticiones y el trabajo de la comisión queda rebasado en cada intento.

“En otras palabras, esta es una oleada histórica. Nunca habíamos visto algo como esto en México, en términos de números y variedad de peticiones de refugio”, explicó el coordinador de la COMAR.

México tuvo antes otras oleadas de extranjeros que llegaron como refugiados, la primera durante la guerra civil española, luego en los años 70 provenientes principalmente de Sudamérica y, entre los 70 y 80, de Guatemala, “pero la actual oleada viene de más de 70 países”, destacó Ramírez Silva.

El 71% de la comunidad migrante que busca asilo en México lo integran niñas, niños, mujeres y adolescentes.

Pérez Canchola dijo que estos son los grupos que hay que priorizar al otorgar refugio por su vulnerabilidad.

“La semana pasada ya se presentaron propuestas de cambios a la ley de refugiados en el Congreso mexicano y esperamos que, dada la urgencia por el creciente número de peticiones, se apruebe una nueva legislación que nos ayude”, comentó el delegado.

Mientras tanto el Congreso ya reconoció que urge proporcionar fondos operativos a la COMAR.

La presidenta de la comisión de asuntos fronterizos en el congreso, Julieta Vences Valencia, dijo a La Opinión que en el presupuesto aprobado esta semana, se destinan 10,000 millones de pesos a asuntos fronterizos, de ellos 2,000 millones al Instituto Nacional de Migración (INM).

El 2% del presupuesto del INM será para la COMAR..