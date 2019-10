Nuevo día, nuevo escándalo en la Liga MX: Sacan a La Luz audio de Gustavo Matosas en actos corruptos con promotor

El ahora entrenador del San Luis tendrá que dar muchas explicaciones después de esto

Día nuevo, escándalo nuevo en la Liga MX y es que el día de ayer en el noticiero nocturno En Punto de la periodista Denisse Dresser, en México, se dieron a conocer unos audios en los que el actual DT del San Luis Gustavo Matosas negocia sin pudor con el representante Fernando Pavón, por una parte de la transacción de un futbolista, aparentemente Matías Britos en el 2012 .

El día de hoy @DeniseMaerker dio a conocer lo que hacia Gustavo Matosas en @clubleonfc para no aburrirse. Se ponía a negociar jugadores junto con Fernando Pavon para poderselos vender a su club en ese entonces a precios elevados, obvio él llevándose su "tajada"

Dicen los rumores que la directiva del Atlas descubrió este tipo de manejos cuando era DT del equipo, por ello lo despidió y los dueños acordaron no contratarlo más. Todos, menos el Atlético San Luis, que todavía no era parte de la Primera División y cuyos directivos están completamente desinformados de todos los pactos por debajo del agua en el fútbol mexicano… Bienvenidos.