La curiosa anécdota de cuando Pep Guardiola conoció a Messi

El ex DT del Barça menospreció al astro por su complexión antes de verlo jugar

Entre las anécdotas que recordó Josep Guardiola, el ex entrenador del FC Barcelona, en entrevista con Catalunya Radio, encontramos una muy curiosa sobre lo que pensó cuando conoció a Messi, el futbolista al que menospreció en ese momento, pero con el que más tarde haría una dupla fantástica que llevaría al equipo a ganar 14 títulos.

El ahora estratega del Manchester City relató que ya lo habían puesto al tanto de la ‘joya’ que tenían en La Masía antes de conocer a Lionel Messi; sin embargo, cuando por fin lo vio, el DT se desilusionó un poco porque no era lo que esperaba físicamente.

“Alguien de la cantera ya me había dicho que había uno muy bueno. Me dijeron que era muy pequeño, pero que metía muchos goles y que regateaba muy bien. No le conocía, y un día lo vi con su padre en la tienda Nike en El Prat. Lo vi pequeño y tímido y pensé: ‘¿Este es ese tan bueno como dicen?…’”, comentó.

🔊 Guardiola, sobre Messi: “Me habían comentado, que en la cantera había un chico excepcionalmente bueno. Me dijeron que era muy pequeño, pero que daba muchos goles y driblaba muy bien. Yo no lo conocía y un día lo vi, pequeño y tímido, pensé: ¿este es aquel tan bueno que dicen?" pic.twitter.com/mogm1DJHfs — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 28, 2019

Las dudas le duraron muy poco, porque en cuanto lo llevo a los partidos amistosos Leo mostró su verdadera capacidad y el DT quedó perplejo. “Nosotros empezamos una temporada en Escocia, ganábamos 1-6, 0-5, y él metía tres goles. Pensé que con él lo ganaríamos todo”, relató.

Tres Ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes fueron los trofeos que ambos celebraron. ¡Cuanta razón tenías, Pep!