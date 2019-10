Marjorie de Sousa en traje de baño desde la piscina: cada día más sensual

View this post on Instagram

Doy gracias por un día más!!! Bendigo cada espacio donde me puedo permitir ser yo, bendigo tu vida, bendigo mis logros, bendigo mis miedos ya que por ellos logré mis más altos triunfos. Que Dios te permita un espacio de calma en la vida. Feliz noche y hermosa semana. #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #marjoriedesousa #meamo #teamo #merespeto #terespeto #sol #brillandofuerte #tedeseotodoloquemedeseas #losiento #perdóname #teamo #gracias