Tarjeta Roja: Ojalá que el caso Matosas fuera aislado… pero no

La corrupción es el pan de cada día del fútbol mexicano, todos lo saben, pero por algo... nadie tiene pruebas

Lamentablemente, el caso de Gustavo Matosas es algo demasiado común en el fútbol mexicano y digo el fútbol mexicano porque esto no es exclusivo de la Liga MX, si echáramos un ojo a lo que ocurre en divisiones inferiores, nos daría más terror que la noche de Halloween.

La corrupción en México es el pan de cada día, es el mal incurable, pensar que el fútbol está exento es simplemente… infantil.

Ver para creer. Televisa —sí: #Televisa. La dueña del equipo América —sí: la dueña del equipo América. Hablando de corrupción y sobornos en el futbol mexicano —sí, leyó bien: hablando de #corrupción y #sobornos en el #futbol #mexicano. Qué mundo raro…https://t.co/GN1J3omtw4 — José David Cano (@pepedavid13) October 26, 2019

Desde que se destapó el caso, todo mundo se ha encargado de decir ‘que siempre ha pasado’ y sí, simplemente que esta vez fue un personaje de alto perfil al que la Federación le volteó bandera y gracias a eso salió todo este cochinero a la luz.

Pero esto solo destapa la cloaca, solo muestra la punta del iceberg.

Mi Fútbol Mexicano Mágico. El único fútbol en donde un equipo demuestra que no conoce el Fair Play, en donde casi matan gente en los estadios y en donde los técnicos son evidenciados en actos de corrupción… Y la Liga prefiere castigar por un grito ridículo y sin importancia. pic.twitter.com/gTINvN0WMw — Los Expulsados (@losexpulsados) October 26, 2019

La corrupción obviamente también es el pan de cada día en el fútbol mexicano: a los juveniles les piden dinero para jugar, los promotores, directivos y técnicos se hinchan de billetes inflando precios de jugadores y todas las malas mañas existentes, existen en el fútbol mexicano… no hablar de ello, no quiere decir que no sea así.

Antonio Mohamed y hasta el mismísimo Hugo Sánchez alguna vez estuvieron envueltos en este tipo de escándalos cuando algún jugador furioso los acusó.

Pero eso sí, nunca hay pruebas.

La Liga MX vive sus horas más bajas en cuanto a reputación. Es una pena, pero la corrupción, dobles contratos, pactos entre “caballeros”, violencia y directivas con todo tipo de problemas son las notas que últimamente llenan las páginas deportivas en lugar de los resultados y análisis de lo que ocurre en la cancha.

