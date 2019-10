Para protegerte contra la gripe, ¿es mejor lavarte las manos que usar desinfectante para manos?

Lavarse las manos con agua de la llave puede ser una mejor manera de detener la propagación de infecciones que usar un desinfectante para manos. En un nuevo estudio publicado en la revista mSphere, los investigadores descubrieron que lavarse las manos eliminaba el virus de la gripe de manera más rápida y efectiva que si se usa un poco de desinfectante para manos a base de alcohol.

El nuevo estudio se basa en investigaciones previas que sugieren que lavarse las manos es más efectivo para el control de infecciones, pero las implicaciones en el mundo real de los nuevos hallazgos son limitadas. El estudio comparó el uso de desinfectante para manos (sin frotarlo) con el uso de agua de la llave (frotándose las manos). No tomó en cuenta cómo puede afectar los resultados el hecho de frotar las manos con desinfectante o jabón al lavarse las manos, dice el autor del estudio, Ryohei Hirose, MD, PhD de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto en Japón.

La higiene adecuada de las manos es importante para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias como resfriados y gripe, que se contagian fácilmente cuando tocas una superficie infectada y luego te tocas la boca o nariz.

Al igual que con estudios anteriores, la nueva investigación encontró que el uso de desinfectante para manos puede eliminar el virus de la gripe, pero tomó mucho más tiempo que el lavado de manos. Según los investigadores, una de las razones principales es que la mucosidad de la boca y la nariz, que contiene el virus de la gripe si estás infectado, dificulta la penetración del alcohol en los desinfectantes para manos.

“Habíamos predicho que el virus en la mucosidad sería un tanto resistente a los desinfectantes a base de alcohol”, dice Hirose. Pero pareció proteger al virus de la gripe del desinfectante para manos incluso más de lo esperado.

Aun así, no te deshagas de tu botella de desinfectante para manos todavía. Aquí te indicamos lo que debes saber sobre este estudio, cómo mantener tus manos libres de gérmenes y cómo protegerte de los virus respiratorios a medida que nos acercamos a la temporada de resfriados y gripe.

Lo que el estudio encontró

En hospitales y otros centros de atención médica, donde los trabajadores deben lavarse las manos muchas veces al día, usar desinfectante para manos puede ser más rápido y fácil que lavarse. Y se recomienda en algunos casos, como antes y después de tener contacto con un paciente, cuando las manos de un trabajador no se ven sucias.

En este estudio, los investigadores buscaron aclarar cuándo son los desinfectantes para manos más efectivos y si las recomendaciones para los trabajadores de la salud sobre su uso podrían mejorarse. Hirose dice que los hallazgos también son útiles para otras personas.

Para determinar qué método de limpieza de manos era el mejor para matar el virus de la gripe, los investigadores expusieron muestras de virus de la gripe en solución salina y del virus de la gripe en moco a un desinfectante de manos con 80% de alcohol. (Estudios anteriores tendían a probar el desinfectante de manos en muestras de gripe que solo estaban en un líquido acuoso, así que estos investigadores también querían analizar el moco, porque es más espeso y lo que la gente encuentra en la vida real). El desinfectante tardó unos 30 segundos en eliminar todo el virus de la gripe en las muestras de solución salina, pero más de 4 minutos en eliminar la gripe en las muestras de moco.

Luego, los investigadores probaron los efectos del desinfectante y el lavado de manos en las manos de las personas. Los científicos aplicaron moco infectado por la gripe en la punta de los dedos de 10 voluntarios. Cuando se permitió que el moco se secara completamente (durante 40 minutos), el desinfectante para manos erradicó el virus de la gripe en 30 segundos. Pero cuando se aplicó el desinfectante para manos mientras el moco aún estaba húmedo, el virus de la gripe tardó unos 4 minutos en ser completamente eliminado.

En contraste, el lavado de manos eliminó completamente el virus de la gripe después de 30 segundos, ya sea que el moco estuviera húmedo o seco. Esto se cumplió a pesar de que los voluntarios no usaron jabón mientras se lavaban las manos. Simplemente poner sus manos bajo el agua y frotarlas fue rápido y efectivo, una sorpresa para los investigadores, dice Hirose.

Hirose señala que los desinfectantes para manos pueden funcionar más rápido de lo que sugiere este estudio, porque en las pruebas no se tomó en cuenta que frotarse las manos, lo que la gente tiende a hacer con los desinfectantes para manos en la vida real, podría acelerar la distribución del alcohol a través de la piel. Hirose dice que su equipo está trabajando para aclarar cuánto podría mejorar la efectividad de estos desinfectantes si se frotan las manos.

Qué significa este estudio para ti

Para las personas que no necesitan lavarse las manos varias veces durante la jornada laboral, como lo hacen los trabajadores de la salud, los CDC recomiendan lavarse con agua y jabón si está disponible y usar desinfectante para manos si no lo está. Los resultados de este estudio respaldan esa recomendación, dice Allison Aiello, PhD, profesora de epidemiología de la Facultad de Salud Pública Mundial de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que no participó en el nuevo estudio.

A pesar de los resultados positivos de lavarse sin jabón del estudio, los expertos dicen que lo mejor es hacer espuma. Otros estudios han demostrado que lavar con jabón elimina los gérmenes más eficazmente que lavar con agua solamente, dice Aiello.

Qué puedes hacer para prevenir la gripe

Usa la técnica adecuada para lavarte las manos. Los CDC recomiendan frotar con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Asegúrate de limpiar el dorso de tus manos, entre tus dedos y debajo de las uñas.

Usa desinfectante para manos (con al menos 60% de alcohol) solo si no hay un lavamanos disponible. Pero ten en cuenta que, si bien los desinfectantes para manos tienen algún efecto sobre los virus del resfriado y la gripe, no eliminan todos los tipos de gérmenes de las manos. Por ejemplo, no matan la Clostridium difficile, una “superbacteria” que causa diarrea severa que puede ocurrir como un efecto secundario de los antibióticos. Los desinfectantes para manos tampoco limpian bien las manos visiblemente sucias.

Aunque lavarse las manos regularmente es crucial, también es importante tomar otras medidas. Esto se debe a que la gripe también se propaga comúnmente a través del aire. “Podrías estar en una habitación con alguien, y podría estar tosiendo, y esas pequeñas partículas que salen cuando tose, tú las respiras y llegan a tus pulmones”, dice Aiello. “Realmente no se trata solo de las manos.”

Así que trata de limitar el contacto con personas que sabes que están enfermas. Y si te enfermas, quédate en casa para evitar infectar a otros.

Pero recuerda, la forma número uno de reducir el riesgo de contraer la gripe es vacunándote contra este virus. Los CDC recomiendan vacunarse antes de finales de octubre para que estés protegido cuando llegue la temporada.

