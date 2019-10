Mucha lucha libre y Cardenales vs. 49ers: Lo que viene en la Bahía

Sábado 9 de noviembre

Lucha libre japonesa en San José

Ya les avisábamos que New Japan Pro Wrestling se presentará por primera vez en la ciudad de San José, luego de los buenos resultados obtenidos hace un año en el G1 Special y la Super J Cup de 2019, ambos eventos fueron presentados en San Francisco en el Cow Palace. Entre los exponentes de la lucha libre nipona estarán Jushin Thunder Liger, Ibushi, Jay White, Chase Owens, Naito y Suzuki entre otros. Es un evento que no te puedes perder. La cita es en el San José Civic Center, este sábado 7 de noviembre a las 7 pm. Compra de boletos en el Civic Center y en njpw1972.com.

Viernes 15 de noviembre

All Pro Wrestling en Daly City

Este viernes para empezar bien el fin de semana también habrá lucha libre en Daly City, para toda la banda de San Francisco. Entre los gladiadores que tomarán el centro de la arena están Jake Atlas y Shawn Spears, que disputarán el Campeonato Universal de All Pro Wrestling. También estarán Timothy Thatcher, Jacob Fatu y otras estrellas más. La función de ‘Game recognize game’ se realizará en el Bayshore Community Center (450 Martin St, Daly City 94014) este viernes 15 de noviembre a las 7:30 pm. Detalles y boletos en el Community Center, en eventbrite.com y en Facebook: All Pro Wrestling.

Sábado 16 de noviembre

LA Park y demás rudazos en San Francisco

Esta entrega de ‘Lo que viene’ trae mucha lucha libre y lo bueno es que habrá funciones a lo largo de toda la Bahía, así que si no vas es porque no quieres. Este sábado la Pro Wrestling Revolution presenta a LA Park, Bestia 666, Flamita, Cucuy, Hijo de LA Park, Puma King, La Migra y muchos más. Siempre que se presenta LA Park es una gran función, así que no te la puedes perder. Sábado 16 de noviembre a las 7 pm en la John A. O’Connell High School (2355 Folsom St. San Francisco, CA 94110). Boletos en las taquillas o en eventbrite.com y prowrestling-revolution.com.

Domingo 17 de noviembre

Cardenales visitan a 49ers

Este juego lo van a ganar los Niners con los ojos cerrados, pues desde 2018 los de Arizona se quedaron sin mariscal de campo titular (Carson Palmer) y sin entrenador en jefe, luego de la partida de Bruce Arians y no logran encontrar la brújula. Primero le dieron las riendas del equipo al entrenador Steve Wilks y luego de una temporada de 3 ganados y 13 perdidos le dieron la bota. Y en lo que va del año el joven mariscal de campo Kyler Murray no ha encontrado el balance perfecto para llevar a su equipo a la senda del triunfo. San Francisco está esta temporada que no cree en nadie, así que se espera que le den una paliza a los petirrojos. Arizona Cardenals vs San Francisco 49ers, domingo 17 de noviembre a la 1:05pm, en el Levi’s Stadium. Boletos en taquilla y en 49ers.com.