Decenas de manifestantes en Nueva York saltan torniquetes y evaden pago de tiquete del Subway

Casi 1,000 manifestantes en contra de la brutalidad policiaca saltaron los torniquetes de acceso a la estación del Subway de Nueva York en Hoyt–Schermerhorn, Brooklyn, anoche.

A eso de las 7 p.m. decenas de personas, muchas de ellas jóvenes, evadieron el pago del tiquete del tren con mensajes que leían “Fu** the police” (Que se jo** la Policía) y “No dejen que estos cerdos nos toquen”. También lanzaron consignas en contra del racismo y contra las detenciones por perfil racial. Algunos pasajeros cuestionaron que la protesta de este viernes paralizara el tránsito cerca de Barclays Center, y que los participantes utilizaran mensajes obscenos.

Protesters chant and march along New York City streets in response to the NYPD drawing arms at an unarmed teen last week pic.twitter.com/X2k4kwTmOV

https://platform.twitter.com/widgets.js

WATCH: Protesters jump the MTA turnstiles as they continue to protest the NYPD pulling guns on a fare-hopping teen pic.twitter.com/xXsH874MOW

https://platform.twitter.com/widgets.js

Dos eventos en particular motivaron la protesta. En uno de los casos recientes, un oficial apuntó con un pistola a un vagón del tren desde la plataforma de la estación de Franklin Avenue en Brooklyn.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.

If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz

— Elad Nehorai (@PopChassid) October 25, 2019