Ante la crisis del Barcelona ¿Quiénes son los candidatos para sustituir a Valverde?

Tres nombres suenan con fuerza para entrar al relevo en el banquillo del Barcelona... ¿quién será?

El Barça está viviendo de los resultados, algo que simplemente no está en su ADN, el equipo se encuentra líder en Liga y Champions por lo que los demás han dejado de hacer, no por méritos del equipo y esto está haciendo demasiado ruido en el barcelonismo que siente que con el equipo que se tiene, simplemente no se pueden pasar vergüenzas.

Y claro que hay un responsable, Ernesto Valverde ha demostrado que el equipo le ha quedado grande en los momentos más importantes, al Barça le urge ganar una Champions y con el ‘Txinguirri’ en el banquillo simplemente no se siente que pueda pasar, aún con Messi en la cancha.

La directiva ya está buscando alternativas, pese a que la prioridad es que el DT termine la temporada. Pero si es inevitable, hay tres nombres que suenan con fuerza en Can Barça:

Ronald Koeman

Viejo conocido de la institución y el único equipo por el que Koeman dejaría a su selección, de hecho, en su contrato hay una cláusula que indica que al Barça es al único equipo al que podría salir.

Marcelo Gallardo

El director sensación del momento, el ‘muñeco’ tiene a River en los cuernos de la luna y lo que dicen los rumores es que el es favorito de Messi para tomar las riendas del equipo.

Xavi Hernández

El natural, el que todos en el vestuario quieren y por el que se jugaría todo el plantel del Barcelona… ¿su único contra? La poca experiencia que tiene como entrenador, que es nula en torneos de alta competencia.

A menos que ocurra una desgracia, lo normal sería que la directiva aguantara a Valverde hasta final de temporada y traer a Koeman para darle tiempo de preparación a Xavi, a quien toda la afición culé quiere ver en el banquillo.