Video: La provocadora y traviesa manera en la que Noelia se come un helado

View this post on Instagram

De esas veces que tienes "obligadamente" 😉 que disfrutar de un Helado a lado del muelle. 🍦🍦🍦🍦🍦😉😀😜 No se olviden dr agregar "Dame una Razon" a su Playlist 🎵 #nuevaproducciónmusical #LoNuevodeNoelia #Dameunarazon #Noelia 💋🍒 Los Amo🍒💋