Adiós, leyenda: Fuerza Guerrera dirá adiós a la lucha libre luego de más de 40 años de carrera

Una trayectoria que ha definido la historia de la lucha libre en México terminará con una gira mundial

Fuerza Guerrera, le dirá adiós a la lucha libre luego de más de 40 años de carrera.

Uno de los rudos más recordados en la historia de la lucha libre y que nunca cambió de bando anunció que su último combate será en abril de 2021. Además, buscará que en sus últimas funciones que incluirán toda la República Mexicana, Estados Unidos y Japón participen sus hijos, que también son luchadores: Fuerza Guerrera Jr., Hija de Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera.

"Me voy siendo rudo y puedo presumir que nunca cambie de bando por complacer a un promotor". Fuerza Guerrera sobre la Gira del Retiro. pic.twitter.com/CqsgqHw49H — Arena W (@ArenaW730) November 5, 2019

La legendaria rivalidad del ‘mosco de la Merced’ con Octagón a principio de los años 90 definió una de las épocas más brillantes y populares de este deporte en México, por ello se corrió el rumor de que una lucha máscara contra máscara entre ellos, pondría el punto final a la larga y brillante carrera, sin embargo, el hijo pródigo de la Merced lo negó categóricamente.

“Ninguna máscara me mueve para apostar la mía, estoy a un nivel arriba de ellos. mis logros han sido míos, no son por apoyo de mis compadres, amigos o me heredaron. Ya no me interesa“, comentó el rudo.

Durante esta gira no descarta trabajar con ningún promotor, pero su sueño es poder realizar su última fecha como luchador en la Arena México.