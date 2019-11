Covered California anima a las personas a buscar asesoría para encontrar un plan de salud

Representantes de Covered California anunciaron que el periodo de inscripción para cobertura médica ya está abierto. En esta ocasión, el mercado de seguros cuenta con dos importantes iniciativas: mayores subsidios estatales y el mandato estatal que requiere que todos los californianos tengan seguro médico.

Se estima que casi un millón de californianos tendrán acceso a los nuevos subsidios estatales los cuales van a ayudar a bajar el pago mensual de su cobertura.

“Por ejemplo, una familia de cuatro que gane de $75,000 hasta $150,000 puede recibir subsidios”, dijo Peter Lee, director de Covered California en entrevista con La Opinión. “Las familias podrían recibir hasta $500 en ayuda para su seguro médico”.

Lee dijo que California hará historia al ser el primer estado en la nación que proporcione los subsidios más altos para familias con ingresos medios como empresarios de pequeños negocios y contratistas.

“Durante el primer día de las inscripciones, uno de nuestros clientes recibió un subsidio estatal de $630 por mes”, indicó Lee. “Es por eso que es tan importante que las personas vean si califican para un subsidio estatal”.

Se estima que alrededor del 75% de personas que ya están inscritas en Covered California van a poder reducir el costo de su pago mensual. De igual forma, durante el periodo de inscripción, estas personas pueden cambiarse de plan de igual o menor costo pero obteniendo los mismos beneficios que recibían cuando pagaban un costo mas alto.

El subsidio de las personas será basado en la edad, ingresos, el número de personas que viven en el hogar y el código postal, explicó Yurina Melara, portavoz de Covered California.

En California, existen siete planes de salud para que las personas puedan escoger el que más se adapte a su localidad y presupuesto. Entre ellos están BlueShield, LA Care, Anthem, Oscar y HealthNet.

Otra importante noticia que las personas deben saber es que pese a que el periodo de inscripción para nuevos clientes es hasta el 31 de enero del 2020 existe una inscripción llamada “Special Enrollment” (Inscripción especial) la cual funciona todo el año para ciertos grupos de personas.

“Por ejemplo, si alguien pierde el trabajo y necesita inscribirse, si se han divorciado, si se han mudado a California, todos ellos pueden inscribirse en cualquier momento del año”, explicó Lee.

Asombrosamente, Lee también aseveró que la mayoría de las personas que hablan con uno de sus agentes de Covered California descubren que son elegibles para Medi-Cal—el programa de asistencia médica para personas de bajos ingresos—y no lo saben.

“Es importante que se inscriban porque muchas personas terminan en la bancarrota por no tener un seguro médico’, indicó Lee. “A nosotros no nos importa referirlos a cualquier plan siempre y cuando tengan seguro médico. No importa si es con nosotros, si es Medi-Cal o cualquier otro seguro”.

Nuevo mandato en California

Pese a que el presidente Trump ha rescindido la sanción de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a partir del 1 de enero de 2019 California no está exento.

California restauró el mandato individual para que todas las personas tengan seguro medico y entrará en vigencia a partir del primero de enero del 2020.

Esto quiere decir que las personas que no tengan cobertura podrían ser multadas por la Dirección Federal de Impuestos del 2020 cuando declaren sus impuestos en el 2021.

“Alrededor de nueve de cada 10 personas que están inscritas en Covered California tienen ayuda financiera por lo que sus ahorros son aproximadamente del 80% del costo de su cobertura”, explicó Lee.

Las familias que opten por no tener una cobertura medica en 2020 corren el riesgo de pagar más de $2,000 de multa por no tener cobertura medica en el 2020.

No obstante, las personas que no hayan tenido cobertura médica durante el 2019 no serán multadas al presentar sus impuestos en el 2020, indicó Melara.

Quiénes no califican para un seguro médico

Las personas indocumentadas no pueden solicitar un seguro medico mediante Covered California. Sin embargo, este año, el gobernador Gavin Newsom firmó un nuevo mandato que expande el servicio de Medi-Cal para indocumentados de bajos ingresos de 19 a 26 años.

El censo de Estados Unidos informó que en el 2018 aproximadamente 2.8 millones de personas no contaban con un seguro médico. Esto se debe a que aproximadamente el 59% de estas personas no tiene un estatus migratorio legal en el país.

Para saber más acerca de los programas disponibles de Covered California visita https://www.coveredca.com/espanol/