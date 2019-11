Jonathan Dos Santos ya definió si jugará para América o no

El mediocampista mexicano reveló lo que quiere para su futuro

Adiós al sueño de ver juntos a los hermanos Dos Santos vestidos de azulcrema. Jonathan Dos Santos le acaba de cerrar las puertas al América, ya que, al igual que su compatriota Carlos Vela, declaró que su deseo es retirarse en Los Ángeles, en su caso con la camiseta del LA Galaxy.

Jonathan dos Santos le cierra las puertas al América: El futbolista de Los Ángeles Galaxy disipa la posibilidad de verlo jugar en el mismo equipo que su hermano Giovani pic.twitter.com/LEfxhJge79 — Futbol Total (@TotalFutbol24) November 7, 2019

“Uno siempre tiene sueños y el mío era jugar en el América pero ahora estoy viviendo en el presente. Tengo contrato con el Galaxy y me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera“, explicó en entrevista para Marca.

Sobre las razones que lo motivan a permanecer en su club actual mencionó: “Aún me quedan dos años más de contrato y yo me quiero quedar. Como he dicho anteriormente, estoy muy feliz aquí, con mis compañeros, la gente me trata increíble, hay muchos mexicanos en Los Ángeles, siento mucho cariño del club y quisiera retirarme aquí pero bueno, ya no depende de mí, eso depende del club”.

Y ya que Carlos Vela es su rival directo en el derbi de Los Ángeles, pero amigo fuera de la cancha, se le preguntó qué opinaba de él y no tuvo más que elogios para el artillero del LAFC.

“Es un orgullo para todo México, como su amigo estoy feliz por él, espero que siga así y le deseo lo mejor siempre”, sentenció.