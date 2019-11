Arrestan a 13 miembros de la pandilla Townsend en Santa Ana

Autoridades locales y federales decomisaron miles de dólares en efectivo, drogas, pistolas y rifles de asalto

Agentes de las fuerzas del orden locales, estatales y federales asestaron un duro golpe a la pandilla callejera Townsend de Santa Ana, con el arresto de 13 de sus miembros durante la culminación del operativo “Black Rhino” (Rinoceronte Negro).

El éxito del operativo se logró varios meses después que se formó un equipo especial de investigadores con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), del Departamento de Alcohol, Tabaco y armas de Fuego (ATF), y de los departamentos de policía de Anaheim, Fullerton y Santa Ana.

David Valentín, jefe del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) calificó a los pandilleros como individuos de los más violentos y activos en las calles de esta ciudad, donde casi el 80% de sus residentes son de origen latino.

“Dimos un duro golpe a los líderes de esta pandilla”, dijo Valentín a La Opinión. “Los golpes contra ellos tiene que ser fuertes, porque por años han molestado a la comunidad y nuestro trabajo es hacer todo lo posible para acabar con su impacto en el vecindario”.

En abril de 2019, la Fuerza de Tarea de Pandillas Violentas del Condado de Orange del FBI (OCVGTF) comenzó una operación dirigida a la pandilla de la Calle Townsend.

Doce de los arrestados fueron identificados y fichados este jueves, y por la noche, alguaciles los trasladarán a la cárcel del condado.

Los detenidos son de distintas ciudades del condado de Orange y Whittier. Del condado de Los Ángeles son: Ricardo Solorio y Carlos Daniel Godínez Sánchez, de 19 años; Jordan Castañeda, de 21; Omar Valencia Montes, de 23; Fernando Cuevas, Alexis Lara y Alexander Laur, de 24; Jairo Echeverría, de 25; Edgar Carlo, de 26; Giovanni Marcial de 27, Jaime García, de 28 y Fernando Guerrero, de 35.

Tras del operativo el jueves por la madrugada, las autoridades incautaron $16,000 en efectivo; cinco armas en total, incluyendo dos rifles de asalto, incluyendo uno de ellos con silenciador, pistolas y tres libras de metanfetaminas y cocaína.

“Varios de los arrestados tenían condenas previas y arrestos por delitos graves, incluso por intento de asesinato y asesinato”, dijo el jefe Valentín durante una rueda de prensa en el salón comunitario Daniel A. Hale del SAPD. “Dos de ellos -a quienes no pudo identificar- habían violado su libertad condicional”.

De acuerdo con el fiscal de distrito, Todd Spitzer, los arrestados podrían ser presentados en corte este viernes para conocer los cargos en su contra, o bien el próximo martes, debido a que el lunes es feriado.

“Tenemos que parar a las pandillas y la violencia de las pandillas”, afirmó Spitzer. “Los pandilleros de la calle Townsend son los más prolíficos en la violencia en nuestra comunidad y crean terror; ahora, es nuestro deber procesar este caso”.

Los cargos que podrían enfrentar van desde la posesión ilegal de armas, posesión de narcóticos, violación de la libertad condicional y asociación delictiva.

El vicealcalde de Santa Ana, Juan Villegas, quien además ha sido alguacil del condado por más de tres décadas, dijo que la comunidad ahora podría estar un poco más tranquila, gracias a los arrestos efectuados.

“Nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas y cada año destinamos fondos para programas que ayudan a proteger a las familias y a evitar que las nuevas generaciones se involucren en este tipo de grupos”, dijo Villegas a La Opinión. “Gracias al liderazgo del jefe David Valentín y a sus acciones las cosas están cambiando en Santa Ana”.

A pesar de los resultados del operativo, para “Martín Ramírez” (nombre ficticio) un vendedor de frituras en las calles Monta Vista y Townsend, el golpe que propinaron las autoridades a los pandilleros haría poca mella en las actividades del grupo.

“Ellos son como los pulpos; tienen tentáculos por todos lados”, dijo el hombre nacido en Cuernavaca, Morelos. “Ellos tienen discípulos en todos lados, aunque estén adentro de una cárcel”.

Ramírez reveló que a diario se enfrenta al peligro, y, de hecho, a pocas cuadras de distancia donde se gana el pan de cada día con sus ventas, dos pandilleros afroamericanos lo asaltaron hace 15 días y le robaron 60 dólares.

“Yo iba a cruzar la calle Sullivan para ir a la escuela donde me pongo a vencer y vi cuando uno de ellos estaba realizando unan compra de drogas; yo seguí de largo mi camino para vender mis paletas, pero cuál fue mi sorpresa que me estaban esperando más adelante”, recordó. “Mire, me pusieron una pistola aquí, en el pecho”.

De las 29 pandillas reconocidas en Santa Ana, 15 de ellas están formadas por latinos.

“Las pandillas han existido por décadas; su presencia es histórica y nosotros nos enfocamos en la red general de sus actividades y sus asociados”, comentó George Boykins, agente especial de supervisión del FBI. “Pero, para nosotros el reto más grande es enviar un mensaje efectivo a las comunidades de que estamos siempre para ayudarles; lo que más deseamos es brindarles nuestro apoyo con lo que hacemos cada día, hacer investigaciones efectivas y tener un impacto en la disminución del crimen por su propia seguridad…solamente tienen que llamarnos de forma anónima”.