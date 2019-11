Boda azulcrema: portero de América Óscar Jiménez se casó con la actriz Mariana Echeverría

View this post on Instagram

🎩 FELICES PARA SIEMPRE | El arquero del América, Óscar Jiménez, aprovechó la Fecha FIFA para contraer matrimonio con Mariana Echeverría . . El jugador reunió a su familia, amigos y varios integrantes del equipo. Llegará motivado a la Liguilla. Que sea una fiesta 👰🦅