Niurka Marcos dejó al descubierto los atributos íntimos de su hijo

La artista cubana dice que su retoño ¨lo tiene grande¨

El hijo de la artista Niurka Marcos, Emilio Osorio, protagonizó tremendo escándalo en las redes sociales. Resulta que alguien se pasó de listo y lo dejaron expuesto, pues publicaron un fotomontaje donde se le puede ver su órgano sexual bastante grande.

Él no se ha manifestado al respecto, pero su madre, como era de esperarse, sí y lo contó todo en Suelta la Sopa.

“Sí la tiene grande pero se pasaron… “, fueron algunas palabras de la boricua.

Agregó, “A mí no me lo enseña imagínate, ¡privilegiadas aquellas!”. Respecto a la actividad sexual de Emilio dijo que no sabía con exactitud conocer detalles: “No te puedo decir si ya lo usa, pero yo creo que sí…”

Lo que sí está claro que no importa de lo que se trate, Niurka siempre tendrá una respuesta polémica que dar. Ya sabemos que su fuerte es no quedarse callada.

Aquí las palabras de Niurka.