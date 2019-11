¿Por qué Estados Unidos desecha el 85% de los riñones donados?

Cada día aumenta más la tasa de rechazo de riñones donados por parte de los médicos

Según el diario latribuna, un estudio reciente ha revelado que los médicos en USA han rechazado el doble de los riñones disponibles para trasplantes.

Esta cifra supera a los franceses, y se presume que es debido a lo conservadores que son los centros médicos norteamericanos.

Los médicos son muy reticentes con respecto a la edad de los donantes fallecidos. Así, desechan los riñones que consideran muy viejos, y no obstante, pueden ser adecuados para los pacientes de mayor riesgo.

Lo más sorprendente del asunto es que los médicos no les notifican a los pacientes sobre su decisión, y esto hace que muchos pierdan la vida en espera de un trasplante.

De hecho, el estudio revela que un paciente antes de tener su trasplante de órganos, recibe hasta un promedio de 17 ofertas.

Consecuencias de estas medidas

La investigación también ha demostrado que, quienes han muerto en espera de su trasplante, recibieron en promedio 16 ofertas. Las tasas de rechazo son muy altas, y ponen en peligro la salud de los pacientes.

Al no notificar su decisión a los pacientes, estos no pueden decidir sobre si recibirá el órgano o no.

En la mayoría de los casos, a los pacientes no les importa recibir un riñón de menor calidad con tal de no seguir con el proceso de diálisis.

Sin embargo, los médicos temen que, al no poder mantener una tasa positiva de supervivientes a los trasplantes, su centro médico pierda prestigio y la correspondiente certificación de las autoridades, por lo que la decisión recae en los especialistas.