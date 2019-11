Bloomberg trae muy malas noticias para Trump

Encuesta revela ventaja del exalcalde de Nueva York si compite contra el actual presidente

Michael Bloomberg podría vencer al presidente Donald Trump en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales, reveló una encuesta de Morning Consult/Politico.

El ejercicio dado a conocer el domingo muestra que el exalcalde de la ciudad de Nueva York venció al presidente con una diferencia de 6 por ciento, el mismo margen de victoria que la senadora Elizabeth Warren tiene sobre Trump en la encuesta.

El 43 por ciento de los encuestados dijo que votaría por Bloomberg si enfrentaba a Trump, mientras que el 37 por ciento dijo que votaría por el actual presidente, y el 21 por ciento dijo que no sabe o no tiene una opinión sobre ese enfrentamiento particular.

La semana pasada, The New York Post reveló que Bloomberg analiza seriamente integrarse a la contienda electoral, al considerar que los actuales contendientes enfrentan un escenario débil frente al presidente Trump, incluso al puntero del proceso primario democrático, el exvicepresidente Joe Biden.

Las probabilidades de Bloomberg en esta encuesta son mejores que las de Biden y el senador de Vermont, Bernie Sanders, que se vencerían a Trump en un enfrentamiento cara a cara del 4 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.