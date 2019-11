A Jomari Goyso, crítico en El Gordo y la Flaca, lo mandaron a la chin**da

La famosa cantante le envió un audio que se escuchó en el famoso programa de televisión, y recibió todo el apoyo de Lili Estefan y Raúl de Molina

Jomari Goyso es uno de los críticos de modas más famosos de la televisión hispana. A través de la cadena Univision en El Gordo y la Flaca son muchas las celebridades que han recibido su aceptación en las alfombras rojas, pero parece que son más los que también se han visto duramente criticados por él.

Pero una que últimamente no se aleja de los labios de Jomari es la cantante Ana Bárbara que se presentó en los Premios de la Radio 2019 y como sabía que Jomari probablemente hablaría de su vestido le envió un audio con el siguiente mensaje:

“Oye, amigo entre comillas, no puedo hablar mucho porque estoy aquí en el aeropuerto y no quiero que se me vea la cara de enojada o de amargada, que luego se me pega de juntarme contigo. Te encargo mucho que… digo, si no te gustó el vestido, pues di no es tu estilo, pero no me acabes mucho. Y si va a estar ahí Raúl, ojalá, porque él tira muy buena onda, no está amargado de la vida como tu, que dizque me quieres y le disimulas tanto. Te amo pero vete a la chin**da”.

Ante el audio el español ha reído y disfrutado, mientras que Lili Estefan aplaudía, reía y decía: “La amo”. El resto del staff del programa, también estalló en carcajadas.

Una de las que recientemente no sale de la boca del español es Ana Bárbara, quien por su éxito musical aparecer en muchas galas y no siempre parece atinarle, al menos no ante los ojos de Jomari.

Sin embargo, si bien es cierto este vestido y su imagen si fue del agrado de Raúl de Molina y Lili Estefan. Jomari no dio su brazo a torcer y mantuvo su opinión al respecto.

“El vestido le quedaba espantoso. No se veía elegante. Y es una mujer espectacular“, aseveró Jomari Goyso sin ninguna compasión. Jomari también destacó que el largo del vestido no era el ideal para una gala, y que la forma en la que llevó el cabello tampoco la favorecía.

Aquí el vídeo con la crítica del español y el mensaje de audio de Ana Bárbara.

Este ha sido el vestido que generó la crítica del español.