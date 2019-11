Acusan a Chiquis Rivera de maltratar a su empleada, Omi, tras video viral

La famosa aclara la situación con su asistente, Omi

Chiquis Rivera no tiene suficiente con el pleito de Frida Sofía, también le ha llovido otra acusación sobre su supuesto maltrato a los empleados. Las suposiciones llegan después de un video en donde se le ve a la intérprete de “Animate y Verás” decirle tajantemente a su asistente Omi que no la empujara.

“No maltrato a mis empleados“, publicó en Twitter. “A Omi le dije, ‘no me empujes’, porque no me gusta que nadie me ande jalando o empujando cuando estoy haciendo entrevistas o no. No me gusta como se ve o como me siento cuando me hacen eso“.

Y otra cosa … no maltrato a mis empleados. A Omi le dije, “Don’t push me” … porque no me gusta que nadie me ande jalando o empujando cuando estoy haciendo entrevistas o no. No me gusta como se ve, o como me siento cuando hacen eso… — CHIQUIS (@Chiquis626) November 13, 2019

Chiquis aclara que sabe que las intenciones de su asistente eran buenas ya que intentaba subirla a la camioneta para que los reporteros de “Suelta la Sopa” no la siguieran cuestionando sobre la polémica con Frida.

“También sé que Omi no lo hizo en mala onda, es por ayudarme y yo sé que ella también sabe que no lo dije por ser ruda o por mamona y mucho menos porque maltrato a mis empleados que realmente veo como familia“, explicó.

También se que Omi no lo hizo en mala onda, es por ayudarme…y yo se que ella también sabe que no lo dije por ser ruda o por mamona … y mucho menos porque maltrato a mis empleados que realmente veo como familia … — CHIQUIS (@Chiquis626) November 13, 2019

“Nunca falta uno que quiere sacarle lo más feo a una situación o cambiar las cosas para que se vea de cierta manera. Pero bueno, así es esto. Los invito a [que] le pregunten a todos los que han trabajado conmigo como soy y como los trato“, concluyó.